Este miércoles, el intendente municipal, Dr. Víctor Aiola, estuvo en la localidad de Rawson, y fue recibido por su delegado, Oscar Moreno.

Durante la visita, dialogó con los vecinos y empleados de la delegación, recorrió el basural municipal, y aquellas calles asfaltadas y no asfaltadas donde se destina el plan de bacheo para su mantenimiento. Además, visitó una empresa dedicada a la seguridad e higiene para el trabajo, pronta a funcionar en la localidad.

“En Rawson venimos trabajando desde el año 2015, donde el artífice del cambio que se produjo en la población fue la propia ciudadanía que decidió cambiar de rumbo y apostar a los hechos concretos”, expresó el Jefe Comunal.

A su seguir, Aiola señaló “hoy los vecinos de la localidad tienen agua, luz, gas, cloacas, donde se ha invertido mucho en cada uno de estos aspectos”. Según comentó, se busca estimular que los vecinos se conecten a los servicios que, finalmente, mejoran su calidad de vida.

“Cuando uno piensa que estamos hablando del 2021 y que hasta hace poco Rawson no tenía cloacas, por ejemplo, parecía algo que no entraba en el pensamiento lógico. A veces, no se toman en cuenta las prioridades que tienen los vecinos. Hay que pensar siempre en cuáles son las prioridades y dar respuesta a eso, antes que a cualquier otra cosa”, continuó. Además, visitó a Juan Carlos Gómez, exdelegado de la localidad.

A su fin, el Intendente Municipal señaló la importancia de vacunarse contra el covid-19. En ese aspecto recordó que los vecinos pueden inscribirse virtualmente o concurriendo a los diferentes puntos dispuestos en nuestra ciudad y en las Delegaciones (www.vacunatepba.gba.gob.ar / App Vacunate PBA).

Por su parte, el Delegado Moreno destacó “es el apoyo que realmente uno necesita tener, no solamente yo, sino el pueblo en general”.

