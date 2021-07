El Dr. Darío Golía Vicepresidente de Trenes Argentinos dialogó con Líder y habló de la llegada del tren sanitario a Chacabuco, la conformación de listas hacia las PASO y además respondió a las críticas luego de realizar un posteo sobre un vecino fallecido por Covid-19.

«Los comentarios los hemos analizado y tienen que ver con perfiles truchos que salen del gobierno municipal, lo pagan con recursos municipales; algunos funcionarios y cercanos a la fuerza gobernante. Salieron los concejales de Juntos por el Cambio, salió la esposa del intendente, después todos los comentarios auténticos, de gente de barrio, con una familia que cuentan cosas que le han pasado en algún momento. Hoy hay un poder de disciplinamiento, quieren que ninguna vos sea disidente en Chacabuco. Cada uno que plantea una diferencia sale un ejército de trolls, de gente que está atenta a las redes sociales asociada al gobierno municipal para defender al intendente y agredir de la peor manera a quién plantea una situación diferente¨.

¨Yo sólo soy un dirigente que tiene la posibilidad de salir en los diferentes medios y me agreden de esta manera, imagínate una familia, un dirigente barrial, nadie se anima a escribir y te lo dicen por lo bajo, no se animan a hacerlo público por miedo a una represalia. hay funcionarios que hicieron sumarios administrativos por opinar en las redes sociales. Yo no quiero vivir en una sociedad con miedo, voy a seguir expresándome, lo que puse lo sostuve y lo sostengo.¨

¨Han reconocido que dos centros de salud están cerrados desde principio de la pandemia y que no tienen gente es una excusa, están incorporando 40 a 50 personas al municipio por mes, si están tomando gente que tomen para el área de salud, que tomen médicos, que tomen enfermeros, que tomen gente para abrir los centros de salud, no me arrepiento de haberlo hecho público por que son las cosas que están pasando.»

¨Tenes que tratar de evitar que la gente llegue al hospital, como vas a tener cerrado los centros de salud, tenes que descomprimir el hospital¨; ¨esto no se soluciona saliendo a descalificar quien plantea algo diferente¨.