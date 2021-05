¨No es hora de hablar de la presencialidad escolar, hay que tomar conciencia de lo que pasa¨

La presidenta de la Asociación de Profesionales de la Salud del Hospital Municipal Mónica Pascuccio dijo en una entrevista por Líder ¨la realidad que estamos viviendo en Chacabuco es muy preocupante, no es hora de hablar de la presencialidad en las escuelas, hay que tomar conciencia de lo que pasa¨.

“Nosotros no discutimos la presencialidad, discutimos la realidad que vivimos en estos momentos. Las consultas continúan, se están ocupando ya las camas de las demás alas, la dos y la uno, y las de terapia Intensiva en su totalidad y ahí son largas las estadías hasta que se desocupe una cama, estamos en una situación crítica”.

¨En Junín se detecto la variante Manaos y sabemos que es más virulenta¨.

Pascuccio expresó en cuanto a la posición del gobierno municipal ¨sabemos como piensan políticamente ellos, los jueces, en Capital Federal, no nos sorprende que salgan a decir estas cosas. La gestión actual esta en línea con Juntos por el Cambio, quieren preservar la educación sobre la salud, es lamentable pero es así¨; ¨a mí no me sorprende pero debemos salir a defender la salud de nuestros vecinos¨.

Video de la entrevista:

https://www.facebook.com/liderchacabuco.chacabuco/videos/197716305519432

