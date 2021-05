La Diputada Micaela Olivetto en una entrevista por Líder dijo , “venimos teniendo unos días muy complicados. Preocupa que un secretario de salud esté pidiendo por favor que la gente se quede adentro, que respeten estos 9 días, porque la gente se está muriendo, y vemos por otro lado que su mismo espacio político prioriza la cuestión partidaria en un año electoral para generar desazón, desesperanza, preocupación, indignación en la gente sin informar lo que hay que informar, es preocupante.”

Al referirse a los anuncios del Municipio para acompañar a los vecinos en la crisis dijo ¨son todas las soluciones de provincia y nación pero le echan la culpa de todo¨; ¨Jorge Macri destinó 26 millones de pesos para apoyar a los comerciantes, porqué no se le exige lo mismo al Intendente¨; ¨No hay una política municipal de acompañamiento al comercio.¨

La diputada dijo que hubo errores en la carga de datos desde el Hospital y por eso hubo personal de salud que no se podía vacunar o ya figuraba como vacunada cuando no era así¨; ¨nos estamos haciendo cargo de problemas que pasaron con la vacuna en el hospital y no hacemos política con eso¨.

Al referirse a las críticas por la falta de vacunas, Olivetto comentó ¨somos uno de los 20 países que más vacunamos en el mundo¨.

