¨No podemos acceder al listado¨ de vacunados

El secretario de salud Ignacio Gastaldi en una entrevista por Líder dijo que pasamos los 2500 casos confirmados y hay una gran cantidad de recuperados, y los números están estables. Los casos vienen progresivamente disminuyendo, esto va de la mano de los recuperados y que tenemos entre 60 y 70 casos por semana.

¨La tasa de letalidad de nuestra ciudad es baja, comparada con otras, está en el 2 por ciento, esto es bueno, pero el número absoluto es de 48 fallecidos. Reconocemos a cada uno de ellos y detrás de ellos hay una familia de Chacabuco que está sufriendo y no queremos que se siga incrementando el número de víctimas. Hoy en terapia hay 3 pacientes con asistencia respiratoria, y luchando por su vida y estamos tratando de hacer todo lo posible¨.

Gastaldi informó que el hospital de campaña del Club 9 de Julio se va a transformar en el Punto de Vacunación de Chacabuco, para dejar a futuro las instalaciones del Colegio Industrial.

Sobre la vacunación vip que se dio a nivel nacional con la renuncia del Ministro de Salud, dijo Gastaldi ¨eso no es bueno para nadie, el proceso debe ser transparente, hay prioridades que hay que respetarlas, saltearlas por cuestiones de amiguismo no está bien, y no le hacen bien al país. Hay grupos de riego que deben acceder antes que otros a la vacuna¨.

¨El que haya hecho las cosa mal debe tener su reprimenda por parte de la justicia, para echar la luz sobre la oscuridad y recibir el castigo que se merecen, no puede haber favoritísimos políticos o por dinero¨.

Al referirse a la situación local dijo ¨la Secretaria de Slud no puede acceder al listado, la agenda de turnos la maneja la coordinadora provincial de Chacabuco (Romina Parzanese), además los turnos los otorgan desde provincia. Yo puedo conocer a alguna persona que me consultan, pero no se puede acceder a la agenda de 150 personas de todos los días¨.

En el final el Secretario informó que hoy llegaron 500 vacunas al hospital para el personal.

