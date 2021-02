¨No soy una docente vacunada vip, nunca me vacuné¨

La concejal del justicialismo Adriana Olivetto fue nombrada como vacunada VIP en Chacabuco y aclaró por Líder, ¨son versiones infundadas, con una imágen mía que publicaron junto a otras personas, quiero dejar en claro que no soy una docente vacunada vip, nunca me vacune. Me inscribí, hasta ahora no me llamaron y no fui vacunada¨.

Al hablar de las publicaciones expresó ¨Elijen la calumnia, la descalificación y se amparan en el anonimato que le dan las redes para decir cosas que no son¨; ¨Estoy muy angustiada y duele el alma¨.

La mentira llegó a los medios nacionales y Olivetto comentó por Líder, ¨Me causa tanto dolor estas injusticias infundadas hacia mi persona, hoy alguien salió por Radio Continental y dijo que una ex directora de la Escuela 4 de Chacabuco, era docente vip y eso duele. Que existan personas diciendo estas cosas, no estoy acostumbrada a esto. No viví nunca de la política, finalizo mí mandato en diciembre y volveré a mí trabajo que es la docencia. Cuando escucho esto lastima el alma, además la amargura de mí familia, no estamos acostumbrados a esto¨.

