1 de diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el Sida

Cada primero de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida y el Municipio planificó una serie de actividades. Desde la primera hora, una carpa de Salud, instalada en el Hospital Municipal, realizó testeos rápidos de VIH y Sífilis. Por la tarde, de 19:00 a 21:00, la actividad se replicará en la plaza San Martín.

Alicia Pagola, médica infectóloga, señaló “sabemos que en este virus es mejor conocer, cada uno, cómo es su serología. Cada uno si tiene o no este virus para poder actuar en consecuencia lo antes posible y no esperar que el portador de HIV se transforme en paciente que tiene Sida”.

Además del test, cuya duración es de 15 minutos, se brinda asesoría. “Hoy no es una enfermedad por la cual haya muertes, si la persona hace lo que corresponde cuando se entera de su diagnóstico: hacerse los testeos, hacerse los controles y, fundamentalmente, tomando la medicación”, indicó Pagola.

A su vez, señaló “la mejor forma de no transmitirlo es justamente saber si uno lo tiene o no, tratarse y cuidarse. Usar preservativo en todas las relaciones, no solo por este virus, sino por las otras enfermedades de transmisión sexual”.

Según informó Pagola, después de la pandemia, se registró un rebrote de enfermedades de transmisión sexual: sífilis, embarazadas con sífilis, y VIH.

Durante la jornada de esta mañana estuvieron presentes, el secretario de Salud, Ignacio Gastaldi; la directora de Salud, Romina Sclavi; el director del Hospital, Alberto Quereda; la coordinadora de Derechos Humanos, Lara Molina, y personal de salud.