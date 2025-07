Agustín Zarkovich: “El presidente no deja que lo ayuden y eso preocupa”

El concejal del PRO habló sobre la situación política nacional, la economía, los conflictos dentro de La Libertad Avanza y el complejo armado de listas en Chacabuco de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

En una entrevista en profundidad, el concejal Agustín Zarkovich, representante del PRO en Chacabuco, analizó la actualidad política nacional, la economía argentina, las relaciones tensas dentro del oficialismo y el panorama local hacia el cierre de listas del próximo sábado.

“La gente está cansada de la política”

Zarkovich comenzó señalando el malestar generalizado en la ciudadanía:

“La sociedad está cansada de la clase política. Vemos una baja participación en las elecciones y una fuerte desconexión entre lo que dice el Gobierno y la realidad que viven los argentinos”.

El edil opinó que el presidente Javier Milei “se comporta como un panelista” y que su estilo de confrontación con todos los sectores —empresarios, periodistas, su propia vicepresidenta y aliados— debilita su gestión.

“No hay un plan económico claro ni infraestructura para crecer”

El concejal criticó la falta de planificación a mediano plazo:

“No vemos medidas que reactiven la economía. La plata no está en la calle, los comercios lo sienten, y no hay infraestructura para sacar la producción del campo. Sin inversión en rutas y transporte, no va a haber ingresos de dólares”.

Zarkovich mencionó casos de inversiones que el país perdió por la ausencia de infraestructura adecuada:

“Empresas importantes no invierten porque no hay cómo transportar lo que producen. Si no resolvemos eso, los problemas económicos se van a agravar”.

«Queremos reeditar Juntos por el Cambio en Chacabuco»

A nivel local, el edil explicó la complejidad del armado político en Chacabuco. Si bien a nivel provincial el sello del PRO se alinea con La Libertad Avanza, Zarkovich aseguró que en el distrito mantienen diálogo tanto con el radicalismo como con sectores opositores.

“Nosotros queremos confluir con la UCR en un frente como el que tuvimos en 2023. No estamos de acuerdo con que al PRO se le ofrezca solo el cuarto lugar en la lista. Creemos que tenemos mucho para aportar”.

También aclaró que, en caso de no llegar a un acuerdo, competirán con lista propia en las elecciones del 7 de septiembre, como ya hicieron anteriormente:

“Ya lo hicimos en 2023 y sacamos el 33% en una interna. Si no hay acuerdo, vamos a competir. Pero la intención es consensuar una oferta electoral sólida para enfrentar al intendente Aiola”.

“El presidente se pelea con todos: no veo un buen final”

En el cierre, Zarkovich expresó su preocupación por el rumbo del Gobierno nacional:

“Veo un presidente que se pelea con todo el mundo. Así no se puede construir nada. Ojalá me equivoque, pero no le veo un buen final si sigue así”.

Por último, dejó un mensaje para los votantes:

“Sé que la gente está decepcionada. Pero tenemos que armar propuestas claras, con experiencia, autocrítica y responsabilidad para volver a gobernar bien”.