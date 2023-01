7 de Oro: En la piel no va a provocar ninguna intoxicación

Ante las condiciones de sequía extrema y el corrimiento de la floración de algunas especies, como el maíz, han hecho que colonizaran otras plantas (pasturas, alfalfa) provocando una multiplicación explosiva de escarabajos, comúnmente llamados «7 de Oro». La concentración es en La Pampa Húmeda.

Al respecto, el veterinario Esteban De Virgilis, área de Zoonosis de Bromatología, señaló que no solo se han multiplicado en el campo, sino también en la ciudad. «Lo que han provocado en estas pasturas es una alta carga de escarabajos y han ocurrido algunas muertes de bovinos y equinos», indicó. Además se han reportado ovinos y gallinas. Hasta el momento, se desconoce cuál es la toxina que causó la muerte de los bovinos. Se encuentra bajo estudio.

Debido a las consultas, el especialista se refirió a las mascotas y explicó que los escarabajos provocan una toxina, pero no es común que un perro, por ejemplo, lo coma. Tampoco, hay efectos por el contacto con la piel. «Todos los años los encontramos, pero este año en particular por la gran sequía extrema y el corrimiento de las floraciones normales que colonizan estos bichos tuvimos una explosión, casi logarítmica, de esta especie», dijo.

Seguidamente aclaró «no somos amantes de hacer una fumigación porque no solamente controlamos esa plaga, sino que matamos a todos los insectos que están en el ecosistema».

De Virgiliis aconsejó correr los rebaños hacia una pastura que no tenga una alta carga y en la ciudad con cualquier cipermetrina se puede controlar, aunque no es lo adecuado. «La gente tiene que quedarse tranquila que los perros no van a consumir o las personas en la piel no va a provocar ninguna intoxicación», aclaró y añadió «hay que esperar que se cumpla su ciclo». Por efecto de la sequía también han proliferado escorpiones y arañas.