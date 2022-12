84.835.227.378 RAZONES

Considerado como un momento histórico para la política argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada, por la misma justicia que otras veces la exculpó, a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos.

La actual Vicepresidente de la Nación, ex Diputada, ex Senadora, ex Presidente es ahora autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, junto a Lázaro Báez, José Francisco López y otros.

Además, de terminarse los pasos procesales para llegar a una condena firme, los acusados deberán hacer efectiva una devolución de bienes por más de 84 mil millones de pesos. Este punto también es importante resaltar.

Creemos en la Justicia como el principio del fin de la impunidad de la corrupción política, dando lugar a una era donde nadie se encuentra por encima de la Ley, donde no da lo mismo hacer las cosas bien o mal, y donde todo aquel que obre en contra de la Nación paga por sus acciones.

De una buena vez, Argentina debe tomar otro rumbo, y este creemos que es un buen comienzo.