«A 10 meses de gestión el transito sigue siendo un descontrol»

Dialogamos con el concejal del PRO, Agustín Zarkovich sobre lo que está ocurriendo con el tránsito en Chacabuco y los cuestionamientos hechos por la oposición a los funcionarios del área.

Recordemos que el propio edil había pedido la renuncia del jefe de tránsito, «el tránsito en Chacabuco es caótico, no vemos que haya operativos de control, no vemos que haya campaña de concientización, no vemos al director del área por ningún lado, pareciera que está escondido o que no sabe cómo resolver el problema, lo que ha traído este director es problemas, ninguna solución, yo creo que el director del área no está a la altura de la circunstancia y el intendente debería cambiarlo»

Hoy con los mismos inconvenientes ya todos los bloques piden por una solución, «vemos que el problema sigue igual, es un problema que estamos teniendo y que viene de principio de año cuando el intendente en la sesión inaugural hacía público que no iba a perseguir a las motos que cometieran infracción y hoy 10 meses después nos encontramos con este desastre, con este descontrol en el tránsito»