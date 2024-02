«A 50 días todavía no escuchamos la postura de los Sindicatos»

Dialogamos con el concejal de Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad legislativa, política local, nacional y además opinó sobre el debate que se viene dando en el tratamiento de la Ley Ómnibus.

En referencia a la aplicación de la impositiva aprobada días atrás el edil le puso vos a la solicitada de su bloque, «para ser claro y concreto digo que la ordenanza que se votó en el Concejo Deliberante no es la que se aplicó en la liquidación de las tasas municipales, independientemente de lo que diga algún concejal del oficialismo. No puedo decir que sea a propósito o a adrede, queremos saber cuál es la explicación»

El ex secretario de gobierno en la entrevista radial dio su punto de vista a lo que está sucediendo a nivel nacional, «creo que la ley se debió haber tratado diferente, se tendrían que haber enviado leyes al Congreso para que se discuta y para que finalmente ese país que propone Javier Milei quede plasmado en leyes, con consenso y respaldo. Hay cuestiones de Milei que no me gusta, la preocupación está en que no pasemos de un gobierno populista de izquierda a un gobierno populista de derecha, Milei tiene rasgos autoritarios y creo que hay que ponerle límites a esas cosas, no hay que delegarle facultades, eso se logra con consenso»

Alejo Pérez cuestionó a los sindicatos y al gobierno local por no llamar a paritarias en casi dos meses de gobierno, «por un lado el oficialismo critican a lo que hace Milei a nivel nacional pero a nivel local hacen lo mismo, aumentaron impuestos y ajustan a los empleados municipales, han perdido el 40% del salario en estos meses, los sindicatos en el último día de nuestra gestión hicieron un paro pidiendo paritarias y han pasado 50 días que se fue Aiola y todavía no escuchamos la postura de los Sindicatos»