A 71 años de su paso a la inmortalidad, Eva Perón fue homenajeada en el Partido Justicialista

El acto fue encabezado por el Dr. Rubén Darío Golía, acompañado por las Concejales Julieta Garello y Romina Barbetta, en la que participaron Concejales, Consejeros Escolares, militantes e invitados.

Garello, abrió el acto destacando las distintas dimensiones de la figura de Eva Perón, destacando la vigencia de su figura en la acción de los militantes peronistas, en la cercanía con su pueblo y en la conducción política que ejerció. Además, manifestó que «Darío, en su cercanía con la gente, tiene esa misma premisa que nos enseñó Eva, la de estar siempre al lado de la gente».

Barbetta, por su parte, habló acerca de la importancia de la representación de Eva Perón como figura mundial, como reconocimiento del mundo al pueblo argentino y de cómo cambió nuestra historia.

El cierre del acto, estuvo a cargo del Presidente del PJ Chacabuco, y precandidato a Intendente por Unión por la Patria, repasó la historia de Evita y recordó palabras de un compañero quien le manifestaba que el busto de Eva Perón, estaba abandonado en el palacio municipal, y yo le respondí: «Compañero, no está olvidado en el municipio, nos está esperando a que volvamos el 10 de diciembre a gobernar los destinos de Chacabuco». «Cada uno de nosotros y nosotras tenemos que llevar adentro el fuego de Evita, para poder transformar la realidad de los chacabuquenses». Quiero llegar al municipio, no para calentar una silla, si no para gestionar y trabajar para el pueblo.