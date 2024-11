Dialogamos con el concejal por Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la política local, nacional y además hablamos de algunos proyectos que se debatieron ayer en la localidad de Rawson, «se pidió una extensión del periodo de sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre, seguramente haya alguna más en el transcurso del mes de diciembre dentro del periodo de ordinarias, esperamos que entre el presupuesto, no tenemos ningún número hasta ahora, queremos ver cual es la idea del intendente en la ordenanza impositiva y las tasas municipales, eso ya debería haber ingresado, esperemos ingrese pronto para empezar analizar y tratarla en las sesiones, seguramente ya extraordinaria»

Sobre la excepción a la ordenanza para aprobar la apertura de un salón de fiestas el edil radical dijo, «a mi juicio la ordenanza de zonificación está mal hecha o fuera de tiempo, hay que trabajar en eso y que hayan más posibilidades que se desarrollen, en el acceso prácticamente no hay posibilidades, en esa línea las excepciones que se pueden dar respetando esta ordenanza. Puntualmente la excepción que se dio no es para un boliche sino para un salón de eventos, no hay limitaciones para eso, después tendrá que cumplir con esas disposiciones y el ejecutivo controlar cómo corresponde. Todo lo que genere trabajo hay que apoyarlo, con ciertas condiciones, creemos de este bloque que las excepciones están para ser dadas si son justificables, después si no lo cumplen deberá ser clausurada, si no funciona cómo salón de eventos la habilitación caería automáticamente»