Dialogamos con el contador Alejo Pérez concejal de «Juntos» sobre la actualidad legislativa y abordamos temas de política nacional y partidaria. El edil sobre la conferencia de prensa del Frente de Todos y declarar la emergencia vial dijo, «veo con buenos ojos que estemos presentando propuestas en torno a mejorar lo que es el tránsito en Chacabuco»

El edil también se metió en la polémica del no va más, «Todes» y «Chiques» en las escuelas de capital, «a mí no me gusta esa manera de expresarse, pero no sería quién para prohibir, no me cambia en nada. En lo institucional creo que se debe enseñar el lenguaje cómo está normalizado y regulado, español o castellano, es lo que corresponde. En el fondo nos pone en la grieta y no se discute el tema de fondo que es la educación, la función de los docentes, discutir en las condiciones que los docentes dan las clases, cómo preparamos a los chicos para el futuro, sólo 17 chicos de cada 100 que ingresan a la primaria terminan la secundaria, y estamos hablando si hablamos con la e o con la x»