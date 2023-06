Hablamos con el presidente de la Cooperativa Eléctrica Hernán Ibáñez sobre la actualidad de la entidad, los convenios con el municipio y los últimos aumentos en el valor de la energía que se verán reflejados en la factura que está en la calle.

Ibañez además dijo que; «estamos trabajando para evitar el robo y hurto de energía, no es fácil hacer un procedimiento, la gente se pone de mal humor, nerviosa, a nadie le gusta que le corten la luz, queremos que se acerquen y le vamos a resolver el problema. A la empresa de gas nadie va y dice no puedo pagar, van y cumplen, con el celular cumplen, con el servicio de TV cumplen, yo creo que deberían cumplir con la Cooperativa Eléctrica que somos parte de la sociedad y esencial, porque no hay nada que funcione si no tenemos energía»