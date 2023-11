Dialogamos con la Directora de Educación Silvia Dell Oso sobre la actualidad de dicha dependencia municipal, que balance hace terminando el año y gestión, cuáles ofertas educativas quedan vigentes para el ciclo 2024 entre otros temas.

La docente también comentó cómo fue la relación con la jefatura Distrital local que tiene al frente a Andrea Castronuevo, «a medida que pasó el tiempo la relación con la jefatura Distrital se fue complejizando. La jefatura Distrital nunca comprendió que el municipio lo único que hacía era apoyar, colaborar, acompañar, nosotros no tenemos injerencia pedagógica, eso fue una puja durante el 2022 y en este año se complicó aún más con estos preparativos tan largos para mi gusto que tiene que ver con una elección desde las PASO, fue todo muy politizado, tuvimos muchos inconvenientes en ingresar a las escuelas, todo era cuestionado y quedaron muchas cosas en el tintero que podríamos haber hecho juntos y en el medio los chicos, a veces el color político nos tiñe, Darío Golía estuvo en más actos políticos que yo siendo la directora de Educación, igual me quedo con la conciencia tranquila que desde muy lugar lo único que me importaba en colaborar para una educación de calidad»