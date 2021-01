Aborto: “Siempre hay que estar a favor de la vida”

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que legaliza el aborto en el país por decisión de la mujer hasta la semana 14, fue aprobada a fines del 2020, todavía tiene voces a favor y en contra de la ley que aprobó el aborto legal y gratuito en nuestro país.

Aunque la discusión por momentos se deslice hacia cuestiones de orden religiosa o filosófica, es importante aclarar que el aborto es por sobre todas las cosas, un problema de salud pública.

Quien dio su opinión en los micrófonos de Líder fue el intendente municipal Víctor Aiola quién manifestó, “Yo no estoy a favor del aborto, Yo Estoy a favor de la despenalización del aborto”

Además, en su relato cuestionó como se trata el tema en las escuelas católicas, no solo en Chacabuco, “Yo a veces veo que, en escuelas católicas están en contra del aborto, pero tampoco educan con la educación sexual integral”, y agregó que, “la bajada de educación integral en las escuelas católicas es muy escasa la información que se da, muy pobre, muy sesgada”

El jefe comunal en el comienzo de la entrevista radial dijo que, “Más allá de la posición personal, estoy convencido que la vida comienza desde el momento de la concepción, tanto como lo dice la OMS como lo sabemos nosotros los médicos, yo no estoy a favor del aborto, Yo Estoy a favor de la despenalización del aborto. Yo estoy a favor de la despenalización, esto significa que si alguien por algún motivo tiene que llegar a abortar está muy bien que no se lo penalice, nadie aborta porque quiere, sino porque tuvo que llegar a ese momento tan difícil en la vida de la persona de tomar esa decisión tan importante, tan difícil, que le va a dejar cicatrices para toda la vida”.

Aiola afirmó que, “Como estaba la legislación antes para mi estaba mal, no era correcto que alguien que tuvo que pasar por ese momento tan difícil encima se lo juzgue, por eso la despenalización me parece perfecto, ahora no estoy a favor del aborto porque lo que me parece que debemos hacer nosotros los argentinos es educar, con la educación sexual integral, llevándola a todas las escuelas a todos los establecimientos, incluso los católicos, porque si nosotros queremos evitar los abortos, tenemos que evitar que una mujer tenga que llegar al difícil momento que tener que decidir si abortar o no, para eso hay que educar”

El Dr. Aiola hizo una mención al tratamiento que las escuelas católicas le dan al tema, “Yo a veces veo que, en escuelas católicas, no solamente en Chacabuco, en todas, están en contra del aborto, pero tampoco educan con la educación sexual integral, o la bajada de educación integral en las escuelas católicas es muy escasa la información que se da, muy pobre, muy sesgada”.

Ya en el final, en la entrevista por Líder el intendente dijo, “hay que educar, hay que transmitir información para que la mujer pueda decidir, y no estoy a favor que el aborto sea tomado como método anticonceptivo, porque si no educamos a las mujeres y a los hombres, porque son parte, el aborto se va a transformar en un método anticonceptivo con el cual estoy totalmente en desacuerdo y no será beneficioso para nadie, siempre hay que estar a favor de la vida, como médicos para lo que nos hemos formado es para cuidar la vida, por eso yo no estoy a favor del aborto, si estoy a favor de la despenalización”



