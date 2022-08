Hablamos con el concejal del Frente de Todos Santiago Carnaghi de la actualidad de Anses y de política nacional.

Sobre el fallo del fiscal Luciani contra Cristina Kirchner dijo, «en realidad lo que hay acá es una gravedad institucional ante un hecho de proceso que no es correcto, más allá que la quieran o no a Cristina, hay que hacerse cargo los que tenemos responsabilidades políticas, institucionales, el periodismo, de analizar que es lo que está pasando. Las pruebas que volcó el fiscal en 9 días son nulas, acá hay un mal manejo de la justicia que no es correcto, acá lo que se busca es proscribir a Cristina»