Dialogamos con el intendente municipal Víctor Aiola sobre la actualidad ejecutiva y sobre el tramo final de la campaña proselitista hacia el 22 de octubre.

El jefe comunal en diálogo con Líder en un extenso reportaje respondió sobre muchas cuestiones que la oposición ha planteado públicamente y en la justicia cómo el caso del Corralón Municipal, «nosotros actuamos de la manera que había que actuar, cuando se detecta la irregularidad fuimos nosotros quienes nos presentamos en el juzgado en nombre de este intendente, fue este intendente quién separa a los funcionarios del cargo, quién le pide al juez ser particular damnificado en la causa es este intendente, entonces la gente tiene que analizar que en otros tiempos cuando pasaban estos hechos lo que se hacía era minimizar la situación, encubrir la situación, no denunciar, tratar de justificar, todo lo contrario de lo que hicimos nosotros en este caso, lo que hay que evaluar cómo muy positivo los pasos que se tomaron, y es positivo porque en este gobierno, lo dije en el 2015, el que hace las cosas mal se va a la casa, acá no hay nada para esconder, uno confió en sus funcionarios y le da la posibilidad y si después la persona hace las cosas mal, se separa del cargo, se denuncia y se va a la casa»