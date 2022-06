Dialogamos con la abogada Erica Mattiuz quién desde el viernes 10 asumió funciones como ayudante fiscal. En la entrevista nos comenta cómo está trabajando la dependencia desde que Daniel Nicolai se jubiló. «Acá somos todos un equipo. Somos un grupo, siempre digo que con el pasar de los años no hay otra manera que trabajar en equipo, uno necesita la opinión del otro, intercambiamos nuestras posturas, lo hablamos con los fiscales de Junín, pero no se podría dar si no se trabaja en equipo»