Acto Oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas

Este martes por la tarde, en Plaza Belgrano, se llevó adelante el Acto Oficial a 42 años del inicio de la Guerra de Malvinas. Tras el comienzo musical de la Banda Municipal «Bimbo Marsiletti» y el ingreso de las banderas ceremoniales de establecimientos educativos e instituciones, se dió paso a las palabras del Ex Combatiente de Malvinas, Carlos Daluisio.

En un emotivo discurso, el sobreviviente del ARA General Belgrano agradeció en primer lugar a los vecinos y vecinas presentes, ya que «al comienzo éramos muy pocos y somos cada vez más». Daluisio pidió hacer una autocrítica y una reflexión como comunidad sobre «por qué llegamos a esta situación de tener un Presidente admirador de Margaret Thatcher». «Para el Ex Combatiente no solamente es dolor lo que pasamos, también sufrimos por lo que pasa nuestro pueblo. A seguir luchando por la Patria», finalizó.

Acto seguido, fue el turno del Ex Combatiente Mario Feroldi, quien agradeció en primer lugar al Intendente «por ser amigo de la causa Malvinas». «La dictadura militar no terminó el 1 de abril de 1982, sino que sus métodos represivos se extendieron a Malvinas, a la isla, y pedimos que esos delitos no prescriban», continuó Feroldi, quien también subrayó las declaraciones del presidente Javier Milei acerca de Margaret Thatcher. «El presidente dice que se siente identificado con Margaret Thatcher. ¿Acaso existe una figura más repudiable que la de la dama de hierro, aquella que mandó a hundir al Crucero General Belgrano fuera del área de exclusión?».

Luego de las palabras de los Ex Combatientes, se colocó la habitual ofrenda floral en el Monolito de la Plaza, junto a los veteranos y familiares de los caídos chacabuquenses Rubén Darío Caticha y Luis Roberto Díaz.

El Intendente Darío Golía tomó tras ello la palabra, agradeciendo y ofreciendo «todo el cariño y el respeto» a los veteranos y sus familiares. «Hablamos de Malvinizar, que es una tarea esencial por nuestros héroes de Malvinas, por los que quedaron allá cuidando a las islas, por los que volvieron y sufrieron la indiferencia de la posguerra y esos tantos otros que quedaron en el camino también en esa etapa, a quienes no hay que olvidar», dijo Golía.

«Recién escuchaba a Carlitos (Daluisio) y en su voz quebrada entiendo el dolor de la pérdida de compañeros y amigos por las decisiones de quienes algunos hoy dicen admirar. Le decimos nunca más a la guerra, pero no hay que renunciar jamás al objetivo de soberanía sobre nuestras islas. Gloria y honor a nuestros héroes», finalizó el Intendente.

A continuación, el Jefe Comunal junto a la diputada provincial, Micaela Olivetto; familiares y ex combatientes descubrieron una nueva placa conmemorativa en la Plaza Belgrano.

Para finalizar, niños y niñas del Hogar del Niño y el CAI Madre Teresa, les obsequiaron una bandera y cuadros hechos por ellos mismos a los veteranos de guerra chacabuquenses.