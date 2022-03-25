Este jueves por la mañana, se realizó el acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el salón de actos de la Escuela Secundaria N° 1 debido a cuestiones climáticas. Posteriormente, se finalizó con una ofrenda floral en el respectivo monolito ubicado en Plaza San Martín.
Estuvieron presentes autoridades municipales, concejales, miembros de la Comisión Memoria y Justicia, y familiares de detenidos desaparecidos de Chacabuco.
«Estamos este 24 de marzo reivindicando este pedido de justicia, este pedido de tener memoria», expresó Lara Molina, coordinadora del área de Derechos Humanos.
Por su parte, Teresita Cassino, referente de la Comisión Memoria y Justicia Chacabuco, indicó que este fue un año diferente. «Una alegría de poder estar, de poder abrazarnos. De poder compartir este momento, este 24 de marzo que, como todos los 24 de marzo son particulares, cada año tiene su particularidad; histórica también, política, social», señaló.
Documento de de la Comisión Memoria y Justicia:
A CUARENTA Y SEIS AÑOS DE LA ULTIMA DICTADURA CIVICO-MILITAR TODAVÍA ESTAMOS AQUÍ, CONMEMORANDO Y REPUDIANDO SUS CONSECUENCIAS ECONOMICAS, POLITICAS, SOCIALES Y CULTURALES.
LA MEMORIA, TAN NECESARIA PARA INTERPRETAR EL PRESENTE Y CAMINAR HACIA UN HORIZONTE CLARO COMO PUEBLO, SE CONSTRUYE COLECTIVA Y COTIDIANAMENTE. LAS BASES DE ESTA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTAN INSCRIPTAS EN LOS CUERPOS DE LAS VÍCTIMAS, QUE PADECIERON SECUESTROS, FUSILAMIENTOS, DESAPARICIONES FORZADAS, VIOLACIONES, APROPIACIONES DE IDENTIDAD Y LOS MÁS TERRIBLES VEJÁMENES CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS.
EL DEL 24 DE MARZO DE 1976, FUE EL SEXTO GOLPE DE ESTADO SUCEDIDO A LO LARGO DEL SIGLO XX. TAMBIÉN EL MÁS CRUENTO. ESTE GOLPE NO OCURRIÓ DE UN MOMENTO A OTRO, SE FUE GESTANDO EN LOS PLANES DE SECTORES CIVILES Y MILITARES (CON LA COMPLICIDAD DE GRAN PARTE DE CÚPULA ECLESIÁSTICA) EN LOS AÑOS PREVIOS AL DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL. LA FORMACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD BAJO LA “DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL”, LAS AMENAZAS A INTELECTUALES Y ARTISTAS, EL ASESINATO A MILITANTES POLÍTICOS BAJO EL ACCIONAR DEL GRUPO PARAESTATAL “TRIPLE A (ALIANZA ANTICOMUNISTA ARGENTINA) REPRESENTÓ LA ANTESALA DE LO QUE AUTODENOMINARÍAN DESDE 1976 “PRECESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL”. DE LO QUE SE TRATÓ, EN REALIDAD, FUE DE UN TERRORISMO DE ESTADO.
COMPROMETIDOS CON LAS POLITICAS NEOLIBERALES, QUE SIGNIFICARON EL DESMANTELAMIENTO ESTATAL PARA DAR PASO AL LIBRE MERCADO, Y CON UN MINISTRO DE ECONOMIA CIVIL, JOSÉ ALFREDO MARTINEZ DE HOZ, EL GOBIERNO DE FACTO OBTUVO UN PRESTAMO DESORBITANTE ANTE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI). DE ESTA MANERA SE CONDICIONÓ EL FUTURO DEL PUEBLO TRABAJADOR Y DE LAS INDUSTRIAS NACIONALES, QUE SE VIERON PERJUDICADAS CON LA FALTA DE REGULARIZACION DE LAS IMPORTACIONES. POR OTRO LADO, ESTAS POLÍTICAS BENEFICIARON A UN GRUPO MINORITARIO CON INTERESES ECONÓMICOS AFINES.
MUCHOS, MUCHAS, RECORDAMOS AQUELLA PROPAGANDA QUE COMPARABA UNA SILLA DE FABRICACION NACIONAL CON UNA IMPORTADA, PRESENTANDO A LA SEGUNDA COMO MÁS FUERTE Y DE MEJOR CALIDAD. LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES TAMBIÉN FUERON DESTRUYENDO EL TEJIDO COMUNITARIO Y LOS LAZOS SOCIALES DE SOLIDARIDAD. JUNTO AL DISCIPLINAMIENTO, LA REPRESIÓN Y LA IMPLANTACIÓN DEL MIEDO, SE PROMOVIERON EL INDIVIDUALISMO Y LA ACTITUD DEL “NO TE METAS”.
LA CACERIA DE MILITANTES OPOSITORES AL RÉGIMEN, COMPROMETIDOS Y COMPROMETIDAS CON LA HISTORIA, LA REALIDAD INJUSTA Y LA VIDA DEL PUEBLO EN ESPECIAL DE LOS SECTORES MÁS EMPOBRECIDOS, FUE COORDINADA DESDE LAS TRES FUERZAS ARMADAS: EJÉRCITO, MARINA Y AVIACIÓN. ÉSTAS CONTARON CON EL ACCIONAR POLICIAL, LAS “PATOTAS” CIVILES Y UN INDUDABLE APOYO DE SECTORES DE PODER RELIGIOSOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
LAS CONSECUENCIAS VIVIDAS Y PADECIDAS FUERON RELATADAS POR LOS CIENTOS DE LIBERADOS Y LIBERADAS SOBREVIVIENTES/ TESTIMONIANTES. SUS TESTIMONIOS APORTARON A LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS, TANTO EN EL INFORME CONADEP, COMO EN LOS JUICIOS A LAS JUNTAS MILITARES. LUEGO DE LAS LEYES DE OBEDIENCIA DEBIDA, PUNTO FINAL Y LOS INDULTOS A LOS GENOCIDAS, SU PALABRA VALIENTE Y VALIOSA FUE FUNDAMENTAL EN LOS JUICIOS POR LA VERDAD, SIN SENTENCIA PERO CON VALOR TESTIMONIAL. LUEGO AL SER DEROGADAS LAS LEYES DE IMPUNIDAD, CONTRIBUYERON NUEVAMENTE EN LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD. LA CONTINUIDAD DE DICHOS JUICIOS, EL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS EN LAS CARCELES COMUNES, DEBE SER UN ACUERDO DE TODA LA SOCIEDAD, SI ANHELAMOS UN FUTURO MAS DEMOCRATICO.
LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS Y DETENIDAS DESAPARECIDAS EN LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCION ERAN OBREROS/AS SINDICALIZADOS/AS, ESTUDIANTES, DEPORTISTAS, ARTISTAS, PROFESIONALES, TRABAJADORES/AS DE LA EDUCACION, CON FUERTE CONCIENCIA DE CLASE Y COMPROMISO SOCIAL.
SU EXTERMINIO FUE UN PLAN PREMEDITADO Y SISTEMÁTICO.BASTA CON CITAR AL MILITAR Y ABOGADO ARGENTINO, GOBERNADOR DE FACTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, IBERICO SAINT JEAN: “PRIMERO MATAREMOS A TODOS LOS SUBERSIVOS, LUEGO MATAREMOS A SUS COLABORADORES, DESPUES A SUS SIMPATIZANTES, EN SEGUIDA A AQUELLOS QUE PERMANECEN INDIFERENTES Y, FINALMENTE, MATAREMOS A LOS TIMIDOS.
LAS PALABRAS “QUEDA PROHIBIDO”, FUERON PARTE DE NUESTRO ANDAR COTIDIANO. DE ESTA MANERA CENSURARON CANCIONES Y MUSICOS, LIBROS Y ESCRITORES/AS, OBRAS DE TEATRO, PELÍCULAS, ACTRICES Y ACTORES. EL EXILIO Y EL CONSECUENTE DESARRAIGO FUERON OPCIONES QUE ALGUNOS/AS PUDIERON TOMAR, MIENTRAS LOS FAMILIARES DE LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS CONVIVIAN CON EL DESCONOCIMIENTO SOBRE EL DESTINO FINAL DE SUS SERES QUERIDOS.
EN ESTE CONTEXTO, MIENTRAS MUCHOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN FUERON CENSURADOS, AMENAZADOS Y PROHIBIDOS, OTROS FUERON COMPLICES EN LA CONSTRUCCION DE UN SENTIDO COMUN CON FRASES COMO “ALGO HABRAN HECHO”, “DEBEN ESTAR EN EUROPA”, “POR ALGO SERA”, “LOS FAMILIRES DE DESAPARECIDOS ABONAN A UNA CAMPAÑA ANTINACIONAL” O “LOS ARGENTINOS SOMOS DERECHOS Y HUMANOS”, IDEAS QUE CONSTRIBUIAN A EMPLAZAR LA TEORIA DE LOS DOS DEMONIOS.
ESTA SE SUSTENTA EN EL ARGUMENTO DE UN SUPUESTO ENFRENTAMIENTO ENTRE DOS GRUPOS IGUALMENTE VIOLENTOS Y EN IGUALDAD DE CONDICIONES. DESDE ESTA COMISION Y DESDE TODOS LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, REPUDIAMOS FUERTEMENTE LOS CONTINUOS INTENTOS DE INSTALAR ESTA TEORIA: NADA PUEDE EQUIPARARSE A LA VIOLENCIA QUE SE DESARROLLA UTILIZANDO LAS INSTITUCIONES Y RECURSOS MATERIALES, SIMBÓLICOS Y HUMANOS ESTATALES, QUE DEBEN SER PUESTOS AL SERVICIO DEL BIENESTAR Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS.
NO FUE UNA GUERRA, NO EXISTIERON DOS BANDOS, FUE TERRORISMO DE ESTADO. FUE UN GENOCIDIO. SON 30.000 DTENIDOS DESPARECIDOS / DETENIDAS DESAPARECIDAS Y MÁS DE 500 BEBÉS APROPIADOS.
CUANDO UN ESTADO ES TERRORISTA Y NO EXISTE LA INTERVENCION DE LA JUSTICIA PARA DIRIMIR LA CULPABILIDAD O NO DE LAS PERSONAS, NADIE ESTA A SALVO. CABE RECORDAR QUE EL PODER JUDICIAL, FUE EL ÚNICO DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO QUE CONTINUÓ EN SU PLENO FUNCIONAMIENTO SIN CLAUSURA NI INTERVENCIONES.
LOS PACTOS DE SILENCIO Y LAS COMPLICIDADES CIVILES, TODAVÍA REPRESENTAN UNA DEUDA QUE NOS DEBEMOS COMO PUEBLO EN EL CAMINO DE BÚSQUEDA DE JUSTICIA.
EN ESTE SENTIDO, NO EXISTEN PACTOS DE SILENCIO UNICAMENTE EN EL AMBITO MILITAR, TAMBIEN LOS HAY DENTRO DE “LA PATA” CIVIL DE LA DICTADURA Y ES ALLI DONDE EL ROL DEL ESTADO SE VUELVE PREPONDERANTE.
A LO LARGO DE NUESTRA HISTORIA RECIENTE HEMOS PODIDO VIVENCIAR, POR EJEMPLO, LA PRESION SOBRE EL PRIMER GOBIERNO DEMOCRATICO PARA CONSEGUIR LAS MENCIONADAS LEYES DE PUNTO FINAL Y OBEDIENCIA DEBIDA, LUEGO LOS INDULTOS DEL SIGUIENTE GOBIERNO EN LOS AÑOS ‘90. SI TENEMOS EN CUENTA LO ANTES MENCIONADO, DONDE TODOS LOS RESPONSABLES PRETENDIERON JUSTIFICAR SU ACCIONAR, RESULTA UN HECHO INOLVIDABLE, ADEMÁS DE UN ACTO VALIENTE, CUANDO EN AGOSTO DEL 2003 EL SENADO NACIONAL CONVIRTIO EN LEY LA ANULACION DE ESTAS LEYES DE IMPUNIDAD.
SI LAS POLITICAS DE DERECHOS HUMANOS SON POLITICAS DE ESTADO, SE GENERAN LAS CONDICIONES PARA LA CONSOLIDACION DE LA DEMOCRACIA Y LA CONSTRUCCION COLECTIVA DEL “NUNCA MAS”. EJEMPLO DE ESTO ES EL INVALUABLE TRABAJO QUE LLEVA ADELANTE EL EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGIA FORENSE, QUE GENERA UNA SINTESIS PERFECTA ENTRE LA CIENCIA Y EL COMPROMISO HUMANO CON LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA. GRACIAS A ELLOS Y ELLAS, ACOMPAÑADAS POR UN ESTADO PRESENTE, PODEMOS SABER QUE FUE DE NUESTROS SERES QUERIDOS.
LA TAREA INCANSABLE DE LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO DEMANDA QUE SIGAMOS PROMOVIENDO LA BUSQUEDA DE LOS ENTONCES BEBES, NIÑOS Y NIÑAS ARREBATADOS VIOLENTAMENTE DE SUS FAMILIAS, NACIDOS/AS EN CAUTIVERIO O SECUESTRADOS/AS DURANTE SU INFANCIA. DESEAMOS Y ALENTAMOS QUE ESTAS IDENTIDADES NEGADAS, HOY ADULTOS Y ADULTAS, VAYAN AL ENCUENTRO DE SUS ORÍGENES. LOS, LAS ESPERA EL ABRAZO CON SUS ABUELAS Y FAMILIAS, RECUPERANDO MEDIANTE SU ADN, SU IDENTIDAD E HISTORIA.
EN POCAS SEMANAS SE CUMPLIRÁN 40 AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS. EN UN INTENTO DESESPERADO POR PERPETUARSE EN EL PODER LOS RESPONSABLES DE LA DICTADURA SUMAN, DESDE 2 ABRIL DE 1982, MAS DOLOR PARA NUESTRO PUEBLO ARGENTINO EXTENDIENDO EL TERRORISMO DE ESTADO HASTA EL ATLANTICO SUR. ADHERIMOS A LAS PALABRAS DE NUESTRO COMPAÑERO MARIO FEROLDI, EX COMBATIENTE Y MIEMBRO DE ESTA COMISION.
LA CONSTRUCCION DE LA MEMORIA COLECTIVA ES UN COMPROMISO QUE DEBEMOS ASUMIR TODOS Y TODAS DIARIAMENTE. NUESTRO “NUNCA MAS” NO ES SOLAMENTE NUNCA MAS UNA DICTADURA CIVICO MILITAR: ES NUNCA MAS LA PERSECUCIÓN A QUIEN PIENSA DISTINTO, NUNCA MAS AL NEGACIONISMO DEL GENOCIDIO, NUNCA MAS A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA NUESTROS JOVENES.NUNCA MAS A LA ENTREGA DE NUESTRA SOBERANIA, NUNCA MAS AL NEOLIBERALISMO QUE AGRANDA LA BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES.
DEBEMOS RECUPERAR LOS SUEÑOS, LOS PROYECTOS EN COMÚN Y LA DIGNIDAD QUE TODOS, TODAS MERECEMOS. ESTO REQUIERE NO OLVIDAR NUESTRA HISTORIA, HONRAR Y HOMENAJEAR A QUIENES VIVIERON POR UNA PATRIA MÁS JUSTA. AUNQUE NO ESTÉN FÍSICAMENTE, SU EJEMPLO NOS GUÍA:
TODOS ELLOS Y ELLAS PRESENTES
Haroldo Conti, Eduardo Cagnola, Liliana Ross, Marta Claverie, María del Carmen Pregal, Jorge Dimattía, José Cassino, Roberto Carnaghi. 30.000 detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas PRESENTES. AHORA Y SIEMPRE.
Comisión Memoria y Justicia Chacabuco
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