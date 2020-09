Acusan a Ignacio Gastaldi de festejar un cumpleaños de 15

En los últimos días circuló por las redes una versión que indicaba un supuesto festejo de cumpleaños de 15 años de la hija de Secretario de Salud, Ignacio Gastaldi. Sobre ello se expresaron el concejal Javier Estévez y el dirigente Sergio Palmieri.

En una entrevista por Líder el edil comentó ¨Cuando me refiero a no decir la verdad es que a veces ocultan cosas que la comunidad las sabe. Se habla mucho y es importante aclararlas, como se aclararon algunas fiestas o eventos sociales de la comunidad y se salió a decir que estuvieron mal y que lo iban a denunciar. También sabemos que el Secretario de Salud ha festejado el cumpleaños de su hija en un salón, con todos los recaudos necesarios, pero está prohibido. No se puede hacer, es la misma persona que se sienta en conferencia de prensa y le dice a la comunidad que se cuide y no haga eventos sociales, que eso lo eviten porque está prohibido. Entonces que autoridad tiene hoy el Secretario de Salud y el intendente que de alguna manera lo encubrió cuando está situación pasó¨.

¨Esto sucedió, es verdad, se habla mucho en las redes sociales, mucho se habla pero nadie se anima a preguntar. Esto es así, el lugar se sabe cuál fue. Lo importante no es buscar culpas sino reconocer el hecho, porque la persona que nos está diciendo que no nos juntemos, es la que se juntó, por lo menos tiene que pedir disculpas, yo me equivoqué, fue una situación que se me desbordó, no la pude evitar; pero para la credibilidad del intendente, que su funcionario de Salud, salga a decir que se equivocó. De esa manera siendo sincero podemos volver a creer¨.

En el final Estévez dijo, ¨Hoy nos está diciendo una persona que festejó un evento social que está prohibido, que no lo hagamos, y si esto es mentira que también lo diga porque se ha hablado mucho en las redes de este tema. Mucha gente lo quiere saber, mucha gente lo cree, mucha gente no lo cree, que mejor que de la boca de Gastaldi diga pasó o no pasó.”

En la misma línea días atrás en una entrevista por Líder, el dirigente Sergio Palmieri dijo que el municipio hizo excepciones con ¨algún salón de fiestas para que la hija de un funcionario festeje un cumpleaños. Acá autorizaron un salón como restaurante para poder hacer una fiesta de 15 años¨.

¨De la misma manera que se habilita un salón de fiestas como restaurante para poder hacer un cumpleaños de las hijas de los funcionarios, de la misma manera se puede hacer la excepción y buscarle la vuelta para que los gimnasios puedan trabajar¨.

Palmieri reiteró ¨Lo que digo es cierto y ellos lo saben¨; ¨que me llame quien quiera, les digo, el día, el horario, el lugar, cómo lo hicieron, no tengo ningún problema. A esos cumpleaños siempre va la hija de alguien, muy allegado, y se sabe. Es lamentable que ocurra, pero ocurrió. Es más viste que cuando Palmieri dice algo estos chicos salen corriendo para la Fiscalía para ver si es cierto. Bueno, vamos a la Fiscalía que tengo el nombre, día, horario, lugar y por ahí tienen que ver si lo que habilitaron como restaurante está bien habilitado o no. Les estoy dando una mano, no tengo ningún problema¨.