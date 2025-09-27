Agenda cultural del fin de semana: teatro, música y cine en Chacabuco

La subsecretaria de Cultura, Julieta Pederzoli, presentó la agenda de actividades culturales que se desarrollarán en Chacabuco desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de octubre, con propuestas que incluyen música en vivo, teatro y cine.

Canto Bonaerense: certamen para aficionados

Una de las actividades centrales será el programa Canto Bonaerense, impulsado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa convoca a quienes disfrutan del canto, pero no se dedican profesionalmente, a participar en un certamen acompañados por una banda en vivo.

Viernes 3 y sábado 4 de octubre: presentaciones en el Teatro Italiano.

Domingo 5 de octubre: gran cierre en la Plaza San Martín, en el marco de la feria local.

La inscripción se realiza exclusivamente a través de un formulario de Google disponible en la página de la Subsecretaría de Cultura. El cupo es limitado a 25 participantes.

Teatro: “Bajo Terapia”

El grupo Los Carlitos, bajo la dirección de Mauricio Morando, presentará la obra Bajo Terapia, una propuesta dramática que aborda temas profundos y de reflexión.

Funciones: viernes y sábado a las 21:30 en el Teatro Italiano.

Cine en el Espacio INCAA

La cartelera del Espacio INCAA también ofrece estrenos para este fin de semana:

Domingo 5 – 20:00: La mujer de la fila, protagonizada por Natalia Oreiro.

Una historia sobre una madre que enfrenta el encarcelamiento de su hijo y la realidad de las filas en las penitenciarías.

Lunes 6 – 21:00 y martes 7 – 18:00: Siempre vuelven.

La trama gira en torno a un joven que debe afrontar la pérdida de su madre.

Las entradas tienen un valor de $2.600 y $1.300 para jubilados.

Anticipo: show a beneficio

Pederzoli también adelantó que el sábado 18 de octubre se presentará un espectáculo de stand up a beneficio de Facundo, en el marco de las actividades de la Escuela de Actividades Culturales. Parte de lo recaudado será destinado al tratamiento de Facundo, vecino de Chacabuco.

Juegos Bonaerenses

Por otra parte, la subsecretaria confirmó que 16 participantes locales de Cultura clasificaron a la etapa final en Mar del Plata. La competencia se reprogramó del 13 al 18 de octubre, evitando la coincidencia con el fin de semana largo.

En caso de lluvia

Si las condiciones climáticas no acompañan, las actividades al aire libre se trasladarán al Polideportivo Municipal.