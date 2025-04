«Ahora hay que poner la máquina a funcionar»

Dialogamos con Gonzalo Cabezas, director de Asuntos Municipales de Nación y además fue coordinador de la 4ta sección de La Libertad Avanza.

En diálogo con Líder el dirigente Libertario habló de la salida del Cepo, del armado de listas, del panorama político que se viene, el acuerdo o no con el PRO, de la elección de Santa Fe y en lo local reconoce quién es el referente del espacio de LLA y responde a los cuestionamientos de Tedesco y la carta documento enviada al presidente, «se que hubo una carta documento, no creo que el presidente la haya leído con tantas preocupaciones más importantes que fijarse en una situación de un dirigente de un municipio de la Provincia, es la situación política de uno, el presidente no está atento en lo que pasa en cada lugar, es una situación Provincial, en esa situación La Libertad Avanza tiene un orden, a Sebastián Pareja cómo presidente del partido encargado de todo el esquema político y estoy yo tomando definiciones en la Cuarta sección electoral junto a Leandro Cabrera y Coco Goris, la decisión que tomamos fue muy sencilla y muy clarita, saber cómo tenemos que jugar, después si hay gente que manda cartas, vive insultando, diciendo barbaridades, inclusive hasta acosando, eso está totalmente corrido y las explicaciones que damos a la cúpula de La Libertad Avanza son las que corresponde y nos dan el aval para la toma de decisiones»

El dirigente Libertario manifestó que se volverá a tomar contacto con los municipios y bajar diferentes programas, «el vínculo es con todos los municipios del país, no sólo de la provincia de Buenos Aires, mi Secretaría dónde soy director nacional es brindarle a cada una de las comunas o municipios del país, sobretodo es una asistencia económica para la compra de bienes de uso, si es verdad qué hubo un párate hasta ordenar un poco el esquema nacional y el compromiso que asumimos por parte de economía, por parte del esquema del Ministerio del Interior es que se va a reanudar en algún momento próximo aquello que se venía haciendo anteriormente, en este ordenamiento de año y medio dónde hubo que ver con lupa cómo estaba funcionando el estado y de que manera y porqué, ahora hay que poner la máquina a funcionar cómo venía haciéndolo anteriormente, a partir de ahí barajar y dar de nuevo y en ese proceso estamos, se va a reactivar sin ninguna duda»

Cabezas también fue contundente a la hora de confirmar quién tendrá el sello en la elección legislativa en el armado de listas, «está más que claro que la definición de la lista va a pasar por esa casa que fui parte de la inauguración la semana pasada dónde estaba Juan Stefano y Claudia Sosa, eso para nosotros está totalmente cerrado, no hay más, va a pasar por ahí, es por ahí, de lo otro no voy a opinar ni de ex candidatos ni de algún concejal que decidió tomar otro camino, desde el insulto, desde la falta de respeto, desde un ataque en las redes, dónde meses y meses azotó la LLA en la Provincia es muy difícil que alguien pueda pretender engancharse en esta historia que hoy por hoy es LLA en la Provincia de Buenos Aires»