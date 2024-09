Hablamos con el subsecretario de Servicios Públicos Hugo Heredia, el funcionario comenta por Líder si se normalizó la recolección de residuos y si ya están reparados los 4 camiones que se habían roto, caminos rurales, riego y responde al pedido realizado por los concejales de Juntos sobre la cava de calle Buenos Aires, «lo que estamos haciendo en la cava es con autorización del Concejo Deliberante hace un par de años atrás, ahí va sólo limpieza, residuos ahí no va y día por medio se lleva la pala para acomodar todo lo que es limpieza del pueblo. Ahora vamos a poner una garita dónde habrá un sereno para que no vaya cualquiera a tirar cualquier cosa que no sea de limpieza. Ya expliqué e informé lo que estamos haciendo, no hay ningún inconveniente, estamos haciendo las cosas bien. La cava hace muchos años qué está y se está poblando mucho en la zona y los vecinos con justa razón pide más seguridad o por algún informe que haya tenido, pero nosotros trabajamos para resolverlo»