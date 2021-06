Aiola ¨jamás nos atendió y nos ninguneó¨

La titular de UDOCBA, Graciela Salvador en una entrevista por Líder habló sobre la vuelta a la presencialidad escolar y dijo, “el intendente que está presionando para la vuelta a clases debería tener más comunicación con los agentes de educación que son los que realmente están informados. Debería reunirse con la jefa Distrital, la jefa regional para evaluar la situación que estamos viviendo en Chacabuco, no nos oponemos a la presencialidad, son los hechos que nos remiten a eso.”

¨Las burbujas sirvieron para complicar nada más, estaban siempre aisladas, no fue una presencialidad real. Nosotros queremos volver con una presencialidad segura¨.

Sobre la convocatoria a una audiencia pública la referente gremial manifestó que, “yo me cansé de mandarle cartas al intendente y jamás me recibieron, pedí audiencia varias veces y ni me contestaron¨; ¨jamás nos atendió y nos ninguneó, a quién va a citar, quienes van a ir, todo lo que decidan lo van hacer unilateralmente como hicieron siempre”.