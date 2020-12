Aiola: ¨la cuarentena salió mal, afectó mucho¨

Este sábado por la tarde, el intendente municipal de Chacabuco, Dr. Víctor Aiola, participó de una entrevista en Radio con Vos (89.9 FM), en el programa Las cosas como son, que conduce Pablo de León, periodista político.

En primera instancia, Aiola fue consultado por la reunión que mantuvo con Facundo Manes junto a intendentes radicales el pasado sábado en Saladillo. “Nos pusimos a soñar juntos el tipo de país que queremos, viendo las problemáticas actuales, así que estuvimos muy felices de saber que tenemos dirigentes como Facundo que piensan un país mucho mejor”, explicó.

En ese sentido, Aiola se expresó a favor de las PASO, e indicó “queremos las PASO porque creemos en la democracia, y sabemos que lo que nos permite es que todo el mundo pueda participar, es más democracia”, y agregó “vamos a luchar para que las PASO sigan estando, independientemente de que el radicalismo quiere tener sus candidatos y queremos ser protagonistas dentro de Juntos por el Cambio”.

En ese marco, afirmó que “quién no vaya por ese camino, de defender en este caso la democracia, está mirando para otro lado”.

Por otra parte, como médico pediatra, fue consultado sobre su opinión acerca de la cobertura de la pandemia de covid-19 en la cuarentena bonaerense. “Yo cuando a nivel nacional la vacuna iba a ser universal y obligatoria y que en diciembre iban a vacunar a diez millones de personas, salí a decir que no podía ser eso; primero porque la vacuna está en fase de investigación, así que obligatoria no podía ser, y por otro lado, que imposible que fuese universal porque los laboratorios no iba a poder producir semejante cantidad de dosis para un país extranjero cuando en sus propios países no la estaban produciendo, expresó Aiola.

“Todos queremos lo mejor para la Argentina, todos queremos que la vacuna venga rápido, pero me parece que el Gobierno Nacional y el Provincial apostó todo a la cuarentena; la cuarentena salió mal, afectó mucho, se utilizó como único elemento para manejar la pandemia y la misma OMS dijo que como único elemento no es adecuado”.

Por último, Aiola aseguró que “en pos de querer dar una buena noticia se lanzaron a decir que iban a vacunar diez millones de personas en diciembre y bueno, la realidad está demostrando que por lo pronto fueron apresurados y no fueron cautos”.

