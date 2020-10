Aiola ¨seguiremos trabajando codo a codo con Nación y Provincia¨

El intendente municipal Victor Aiola se dirigió hoy a los vecinos y comentó que tenemos 324 pacientes con covid y 5 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Expresó que ¨hoy hay un 40 por ciento de los casos que no sabemos el nexo, esto va variando pero no llegamos al 60 por ciento para llegar a la circulación comunitaria¨ además agregó que hoy no ve necesario retroceder de fase ¨y es lo que opina el equipo de salud¨.

¨Estamos convencidos de que hicimos muy buen trabajo hasta ahora y eso lo dicen los números que estamos muy por debajo de la media nacional y provincial, por ahora. Además se fortaleció el sistema de salud¨.

¨Tenemos que tratar de no saturar el sistema de salud, el 3,4 por ciento es la tasa de afectado del sistema de salud, y a ellos los cuidamos entre todos. Si uno toma el número total son más 500 personas las que trabajan en el sistema de salud, hoy hay 7 casos activos y 18 en total desde el inicio. Esto significa que el personal de salud sabe cuidarse muy bien, que tienen todo los elementos para cuidarse y no todos se contagiaron dentro del sistema, sino en actividades particulares y eso nos da una seguridad¨.

Aiola dijo ¨seguiremos trabajando codo a codo con nación y provincia, sabiendo que nuestra cuidad tiene sus particularidades y a veces necesita un traje a medida¨.

¨Hoy tenemos habilitadas el 95 por ciento de las actividades que se pueden realizar en nuestra ciudad. Nos importa ese 5 por ciento que no puede trabajar¨; ¨estamos viendo hacer autocine para que la gente salga, estamos viendo protocolos muy estrictos para los gimnasios, deportes individuales al aire libre para todos los días, natación con un carril por cada persona que nada sin utilizar vestuarios, el futbol 5, actividades religiosas, reuniones al aire libre hasta 10 personas y que los niños puedan salir con sus padres¨.

Seguirán los controles en los accesos

¨Seguirán los controles en los accesos y sabemos que para la vacuna falta un año y hay que transitar el camino de convivir con el virus¨; ¨al no tener circulación comunitaria, el problema lo tenemos con los que entran¨; ¨los controles son muy importantes, nos dieron muy buen resultado y van a seguir, con mas agilidad y van a continuar¨.

¨Las reuniones y sociales y juntadas son la mayor fuente de contagios para el covid, les pido que me acompañen y debemos seguir tomando conciencia¨.

¨El hospital de campaña es para pacientes leves y tienen criterio de internación, para no ocupar camas en el hospital. Son pacientes que no pueden estar en sus hogares, esto varió desde el principio de la pandemia hasta ahora. Si en algún momento hay que utilizar el hospital de campaña lo usaremos, sabemos lo que tenemos que hacer¨.

No está de acuerdo con el regreso a las escuelas este año

¨Sabemos lo importante que es la educación y el acto social que implica, estoy de acuerdo que las clases deben volver, pero no en este punto, estamos en octubre por un mes y medio no es el momento. Cuando volvamos a clases no será con 30 niños, además hay que cuidar a los docentes y profesores, algunos son con factores de riesgo por salud o edad. Las clases como las conocíamos, con 30 chicos no van a poder ser. Tendrán que ir separados, no más de 10 alumnos. Entonces necesitamos mas horarios, mas personal auxiliar que limpie, mayor cantidad de docentes, hay que invertir y adecuar las escuelas¨.

Día de la Madre

¨Si uno quiere a la madre no hay que ir a visitarla este domingo, yo no voy ir ya que la quiero ver por mucho tiempo. Si la voy a visitar, la voy a poner en riesgo. Hay que trabajar mucho en la concientización¨.

Marcha

Al referirse a la marcha convocada para mañana por el Campo y sectores de Cambiemos dijo Aiola ¨pueden manifestarse siempre que se cumplan las medidas de seguridad, con tapa boca y sin bajares de los autos. Uno puede cuestionar la extensión de la cuarentena pero es necesaria para reducir la mortalidad. Quedará en cada uno en cuidarse y cuidar a los demás¨.