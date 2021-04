Aiola dijo que hoy no hay motivos para suspender la presencialidad escolar

El intendente Victor Aiola dijo que se ¨evalúa minuto a minuto la situación sanitaria, pero por el momento no hay nuevos anuncios¨ y medidas para nuestra ciudad.

En una entrevista con Somos Noticias se refirió a la presencialidad escolar y el reclamo para la suspensión de la misma, el jefe comunal dijo ¨escuchamos el pedido pero hoy la ciudad de Chacabuco no es el foco o el aumento de casos por la concurrencia a las escuelas. Los datos que tenemos del personal docente y alumnos es menos del 1, 7 por ciento del total de infectados¨.

¨El Secretario de Salud también pone en la balanza al suspender la presencialidad toda la afectación psicofísica que genera la no presencialidad en los niños. Hay niños con problemas del habla, trastornos del aprendizaje, sobrepeso, hay un montón de efectos secundarios por no haber tenido un año de clases. Si nosotros podemos mantener la presencialidad con seguridad desde lo sanitario lo deberíamos hacer. Ahora si se pone en riego la salud, allí es otro tema¨.

En otro tramo de la entrevista Aiola agregó ¨nosotros manejamos números oficiales y los tiene la Región Sanitaria, no los inventamos nosotros. La provincia y la nación vacunó a un montón de docentes para que puedan estar frente al aula, por eso no se vacunaron a otros grupos etarios que eran prioritarios. Si no íbamos a tener presencialidad se tendrían que haber vacunado primero a los mayores de 80, mayores de 70 y 60, que son los que mayor mortalidad tienen. Tenemos un gran número de docentes que si están vacunados, tienen protección, por otro lado hay un bajo porcentaje de infección entre docentes, no docentes y alumnos y por otro lado tenemos una gran repercusión desde lo psíquico, desde lo físico y lo educativo, en todos los niños y adolescentes. Cuando se pone esto sobre la mesa cuesta suspender la presencialidad, porque no hay motivos, hoy por lo menos¨.

