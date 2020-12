“Aiola ha demostrado fracasar una vez más”

En la mañana del martes el concejal Martin Carnaghi dialogó con FM Líder de varios temas de actualidad y le respondió al intendente Aiola que por el mismo medio había estado irónico con el referente de Unidad Ciudadana.

El cruce se dio cuando el edil opositor respondió a una nota que Aiola titulaba “El Valor de la Palabra” y el jefe comunal también por Líder decía que Carnaghi, “no sé si está acá o no, por eso no lo tengo presente, no es concejal actualmente, o está de licencia, no lo tengo presente”.

Martin Carnaghi haciendo uso de la réplica le respondió al intendente y dijo que, “Soy concejal en uso de licencia, me está reemplazando el compañero Fabián Ayala y el intendente obviamente debería saberlo, pero como desprecia la institucionalidad, desprecia a la oposición, desprecia a Chacabuco. Actúa con esa soberbia que lo caracteriza, la verdad que me tiene sin cuidado, él sabe muy bien porque estoy de licencia, pero sigo siendo concejal elegido por mandato popular por 4 años. Obviamente cuando mi situación personal familiar me lo permita volveré a cumplir mi rol en el concejo, estoy muy tranquilo porque Fabián lo está haciendo bien, y me parece que habla un poco a las claras de lo que es el Macrismo en Chacabuco”.

Sobre la misma situación el concejal manifestó, “Nosotros hemos actuado con mucha responsabilidad, con generosidad, con amplitud, con capacidad de escuchar y con capacidad de dialogo, y lamentablemente desde que Mauricio Macri volvió de vacaciones allá por Julio y empezó a hacer de las suyas, sabemos a dónde nos llevó. El intendente ha decidido entre los Chacabuquenses y Macri, eligió nuevamente por Macri, y así nos va. Tenemos más de medio Chacabuco sin agua, sin riego, sin los servicios básicos, él debe saber muy bien que el compañero Fabián Ayala está en el Concejo Deliberante y en Julio de este año, presentamos y defendió con todo el equipo de Unidad Ciudadana un pedido de informe previendo lo que podría llegar a pasar en el verano. Lo que está ocurriendo hoy respecto a la cantidad de pozos, a la cantidad de inversiones que se habían hecho en agua en nuestra ciudad. Se habían prometido 33 millones de pesos en su momento y nunca se ejecutó nada. Debe saber muy bien que presentamos ese pedido de informe que nunca fue correspondido y que no pusieron un peso en invertir en lo que tiene que ver con la red de agua en Chacabuco. El intendente en vez de estar preocupado por un concejal debería estar preocupado por los problemas de los vecinos de Chacabuco y darle respuesta para no vivir esta situación.”

Carnaghi analizó la gestión de Aiola y el porque los vecinos recurren a ellos, “Los vecinos acuden a nosotros porque no tienen dónde acudir, el gabinete sobredimensionado del intendente Aiola ha demostrado fracasar una vez más. Fracasó durante los primeros cuatro años declarándose la emergencia económica a sí mismo, luego hubo un recambio en jefatura de Gabinete, Secretaria de Gobierno, más la continuidad de otros que vienen haciendo las cosas mal, más la creación de nuevos cargos. La verdad ninguno de todos ellos ha demostrado tener empatía y un ida y vuelta con el vecino para solucionar los problemas que ellos mismos generaron. Ahí obviamente la gente recurre a nosotros cuando ve que el intendente prometió dos pozos por año y no hizo ninguno, entró con 22 pozos y hoy tiene 19, o sea que tiene menos de lo que recibió y deberíamos tener 32 por la promesa de dos por año y no con 19. Hoy deberían pedirle perdón, pedir disculpas al vecino por haberle mentido, me duele que haya un intendente que le haya mentido a la gente en la cara y de la manera que lo hizo, me duele que tengamos un intendente que prefiere hacerle caso a Mauricio Macri en sus locuras y delirios que plantea permanentemente.”

El edil opositor en el final de la entrevista radial analizó el comportamiento del jefe comunal de quien dijo, “A Aiola le falta un dialogo franco y sincero como nos enseñaron viejos dirigentes políticos a los que yo conocí, como Osvaldo Rodrigo, como Mirta Servino, personas de bien que eran capaces de escuchar, aunque uno pensara distinto, lo que pasa es que al intendente le falta comité al ser un advenedizo en la política, al no haber tenido historia de militancia no comprende de que se trata de lo que yo estoy hablando.”

There is no ads to display, Please add some