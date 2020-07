Aiola informó nuevos casos en Rawson, 12 en total.

El intendente municipal de Chacabuco, Victor Aiola brindó hoy un mensaje a la comunidad donde detalló el informe actualizado para el partido sobre la situación del Covid-19.

Aiola expresó que estamos en fase por 4 ya que hay un contagio por conglomerado en Rawson. Allí ayer había 9 casos y hoy se suman 3 casos más. Hay 12 en total en Rawson. Están todos los casos relacionados con el mismo brote. Hay 11 personas en cuarentena estricta en Rawson y 10 en Castilla ya que tuvieron contacto. Es un foco limitado, pero puede tener implicancia en el resto del partido.

Aiola comentó que uno de los casos positivos de Rawson estaba en la Laguna de Rocha tomando mate con gente de Chacabuco, que es lo que no había que hacer. La diseminación del foco aparece por reuniones familiares.

En total hay 19 casos positivos, 2 sospechosos, 88 en cuarentena y 7 recuperados.

El intendente se refirió a las reuniones familiares o de amigos y expresó ¨no podemos tener un policía en cada casa¨; ¨agradezco a los cientos de vecinos que nos dicen donde se junta gente, eso no es ser buchón, es cuidarnos entre todos¨. ¨El ser trabajador esencial no da libertad para juntarse en una casa¨.

Se informó que en los próximos días se va a dejar un solo acceso habilitado, a los remiseros le vamos a pedir que no traigan gente de zonas de circulación comunitaria.

Para volver a la fase 5 en la cabecera del partido se necesitan 14 días sin que se declare un nuevo caso. Se evalúa si Castilla no pasa a la fase 3 como Rawson.

A su vez, Aiola agradeció al personal de Salud, que realiza el seguimiento correspondiente de cada caso positivo y el trabajo incansable de los diferentes equipos de Salud. Destacó la labor de quienes se encuentran controlando los accesos a la ciudad, y anticipó que en días de determinaría solo un ingreso habilitado a la ciudad para concentrar los controles.

“Yo confío en los vecinos de Chacabuco, confío en ese corazón grande, y en esa conciencia más grande aún, y se que no me van a fallar. De este lado les digo que vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, no solamente para dar la batalla al COVID, sino también para dar la batalla en lo económico, en lo social, en todas esas pandemias que van a venir después que el COVID se vaya”, expresó Aiola. Seguidamente agregó “sigamos trabajando juntos, sigamos siendo respetuosos, no hagamos comentarios que dañen al otro, no digamos cosas que no sumen, tratemos de comprender y tratemos de mirarnos hacia adentro”.

Parte diario del 12 de julio de 2020 para el partido de Chacabuco

CUARENTEN A

6 personas cumplieron el período de cuarentena.

24 personas ingresan al período de cuarentena.

Total: 88 personas cumpliendo con el protocolo de cuarentena obligatorio en el partido de Chacabuco. Permanecen en sus domicilios por el período de 14 días sin tener contacto alguno con familiares, vecinos o amigos.



CASOS SOSPECHOSOS 4 resultados negativos de los hisopados realizados en las últimas 24 horas.

0 casos pendientes. 2 nuevos casos sospechosos.

Total: 2 casos sospechosos en el partido de Chacabuco, en espera del resultado de hisopado.

CASOS POSITIVOS 3 positivos en las últimas 24 horas. Total: 19 casos positivos de covid-19 en el partido de Chacabuco.

RECUPERADOS

0 en las últimas 24 horas.