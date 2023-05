“Aiola no es ni cura ni padrino»

El presidente del bloque de concejales de “Juntos”, contador Alejo Pérez, en dialogo con Líder habló de la actualidad legislativa en víspera de una nueva sesión esta semana y también respondió a los corrillos políticos que indican que el intendente Aiola habría dicho que “el elegido” sería el ex secretario de gobierno.

Sobre esta cuestión Pérez manifestó que, “Yo dije más de una vez que estaría dispuesto, con ganas, con energía y con la motivación como para ser candidato del espacio y del partido si así lo decidimos que puede ser la mejor opción que represente lo que queremos hacer en Chacabuco”

El edil oficialista además dijo que, “Gran parte se realizó a través de la gestión del Dr. Aiola, pero también con algunas cuestiones que hay que hacer o mejorar y que no se han podido hacer porque cuando el intendente asumió había otras prioridades, porque cuando asumió Aiola no se podían pagar los sueldos, la ciudad estaba inundada, para sacar un turno en el registro civil había que hacer cola a la madrugada, la guardia del hospital era de 3×3, la accesibilidad en los barrios era imposible y hoy en los barrios nos piden semáforos y señalización, porque está solucionado el tema de la accesibilidad, entonces podemos pensar en otras cuestiones que tiene que ver con la evolución de esta gestión y creo que hay que dar el salto de calidad en Chacabuco, la gestión del intendente Aiola ha puesto de nuevo a Chacabuco en un lugar dónde se puede pensar y en planificar las cosas, cuando llegó era tierra arrasada y tuvo que poner las cosas en orden y creo que ha hecho mucho más que eso”.

“Hay que ir en ese camino, profundizar las cosas que se han hecho bien y de la que fuimos parte, pero también hay que dar un salto de calidad para la ciudad y empezar a pensar en grande. Si están dadas las condiciones estoy con todas las energías para ser, eso se va a resolver en la parte interna de nuestro espacio, el intendente tiene y tendrá su opinión y está muy bien que así sea, pero acá no pasa por cuestiones de padrinazgos, de bendiciones, el intendente es el conductor político del espacio, el dirigente más importante del espacio pero no es ni ningún cura ni ningún padrino, creo que todos estamos pensando quien es el que mejor representa a la idea que tenemos para seguir gobernando Chacabuco, una vez que esto se resuelva, no tengo dudas que como radicales y dentro del espacio de Juntos vamos a trabajar en conjunto y coordinadamente para darle a Chacabuco la mejor opción”

Pérez en el final de la entrevista radial volvió sobre el mismo tema y manifestó que, “Aiola no es ni cura ni padrino, el candidato tiene que tener el apoyo del intendente y es fundamental saber su opinión, es el conductor del espacio y el dirigente territorial más importante, pero no es solo esa variable lo que es importante, insisto, no depende tanto de quien sea el candidato, sino que nos pongamos de acuerdo de lo que hay que hacer para Chacabuco”