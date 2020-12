Aiola no habilitará las fiestas de hasta 200 personas

En una entrevista a El Grupo La Provincia el intendente Aiola dijo que no habilitará las fiestas de hasta 200 personas por considerarlas “un riesgo sanitario”

En diálogo con Grupo La Provincia, el jefe comunal de Chacabuco, manifestó su postura respecto a la Decisión Administrativa 2216/2020 publicada en el Boletín Oficial de este lunes, que autoriza las actividades de entretenimiento nocturno al aire libre de hasta 200 personas en todo el territorio bonaerense.

¿Qué opina sobre la habilitación oficial de las fiestas nocturnas de hasta 200 personas en municipios de la provincia?

No estoy de acuerdo particularmente con esta habilitación, porque estamos viendo un incremento de casos en las últimas semanas, eso está relacionado con el relajamiento de las medidas por parte de la población y esto lo que va a hacer es que a más tardar en marzo, tenemos un recrudecimiento de la cantidad de casos.

Está bien que permitan las reuniones de hasta 20 personas de grupos familiares y con asistentes seguros, cuidándose los últimos 10 a 14 días para no poner en riesgo a los demás, pero en el caso de fiestas de hasta 200 personas es muy poco probable que los asistentes sean seguros.

Desde el gobierno bonaerense argumentaron que tomaron esta decisión para evitar la proliferación de fiestas clandestinas, ¿cómo es la situación en Chacabuco?

Como en el resto de las ciudades de la provincia, la gente tiende a reunirse no cumpliendo las normativas que nosotros imponemos para el cuidado de la población. Pero que la gente no cumpla tiene que hacernos aumentar la concientización para que no se junte, no habilitar reuniones que pongan en riesgo la salud de la población.

Es como lo que está pasando en Europa, donde los países que han andado mucho mejor son los que han basado sus planes y sus conductas en la conciencia individual sobre el cuidado de la salud, no en aquellos que han permitido fiestas o aperturas de boliche.

Queda claro que usted no va a implementar la medida en Chacabuco…

Por lo pronto no, porque sanitariamente lo considero un riesgo.

¿Qué mensaje quiere dejarle a la población de cara a las fiestas que se vienen?

Que tengan en cuenta que la pandemia no pasó, estamos en un momento donde se empieza a ver el recrudecimiento de la cantidad de casos, y la vacuna por el momento no llegó.

Y para que la vacuna sea efectiva, se necesita vacunar un gran porcentaje de la población, pero eso no va a ocurrir en el corto plazo. Por lo tanto hoy, la única manera de prevención eficaz que tenemos es el distanciamiento social y todas las medidas que conocemos para prevenir la infección.

Es clave la toma de conciencia individual, cuidarse uno, cuidar a la familia y de esa manera cuidar a los demás.

