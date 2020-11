“Aiola no le puede encontrar el rumbo a la gestión”

En la mañana del martes el concejal del PJ Javier Estévez en dialogo con FM Líder le contestó al edil del oficialismo local Mario Dicundo que por el mismo medio había tratado al presidente Alberto Fernández de “cartón pintado” y además dijo entre otros conceptos que “por más que hubo clases virtuales hubo una caída en la calidad educativa”.

Estévez en el comienzo de la charla fue muy irónico con el concejal Dicundo, “Agradezco que Dicundo salga a hablar porque desde que comenzó la pandemia en todas las sesiones virtuales no lo hemos visto, todo este año no ha asistido, tampoco de reuniones que hemos tenido este año en el Concejo Deliberante a Dicundo tampoco se lo ha visto. Por lo menos lo vemos ahora en una declaración y es importante saber y tener noticias del concejal”

En relación a las declaraciones de Dicundo sobre la calidad educativa, Estévez dijo que, “Me pareció grave que haya cuestionado y puesto en tela de juicio a los docentes, declaraciones desafortunadas que ha hecho el concejal, todos los docentes y especial los de Chacabuco se merecen un respeto y las felicitaciones de todos por la manera que han trabajado de manera virtual, los docentes le han puesto mucho trabajo, mucho empeño, los chicos han tenido muchas tareas, es muy poco los que no han tenida continuidad económica, por eso repudiar las declaraciones del concejal Dicundo porque no está viendo el buen trabajo que han hecho los docentes en Chacabuco, está haciendo una chicana política para el gobierno y ponen en discusión el buen trabajo de los docentes”

“Cuando habla de “Cartón Pintado” al presidente, son solo alusiones políticas que nada tienen que ver con la realidad y no mira el pago chico que está gobernando por Aiola, habla del presidente pero no habla de un intendente como Aiola, si el presidente es “Cartón Pintado”, Aiola está desorientado, no le puede encontrar el rumbo a la gestión y a su equipo de funcionarios en consonancia con sus concejales, Aiola está desorientado y parece que esto Dicundo no lo observa, mira para Nación y no para el pago chico”