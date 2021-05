Aiola pidió un plan económico serio y volvió a criticar las postas de vacunación

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, cuestionó la decisión del gobierno nacional de cerrar las exportaciones de carne por 30 días, y afirmó que “el problema no es la carne, es que no saben o no quieren frenar la inflación. La solución no es cerrando mercados”.

El jefe comunal radical expresó que “Es una medida conocida y que se sabe que ha fracasado. Hace 15 años el entonces presidente Néstor Kirchner aplicó la misma medida y tuvo como consecuencia la pérdida de casi 12 millones de cabezas y la pérdida de entre 10.000 y 12.000 puestos de trabajo”.

“Necesitamos medidas concretas, en el 2020, Argentina cerró con 42% de pobres y 10,5% de indigentes. La inflación descontrolada, arriba del 50 % anual estimado. Más de 8,3 millones de niños viven en la pobreza en la Argentina.Y solo se les ocurre pelearse con el campo y cerrar las exportaciones? Basta de hipocresía. Dejen de improvisar y muestren un plan económico serio”, concluyó Aiola.

Víctor Aiola, apostó a la vacunación como la “única salida”, a la situación de la pandemia a la vez que opinó que tanto Nación como Provincia “no se han manejado de la mejor manera”. “Hemos detectado la última semana dos cepas distintas a la original, la variante del Reino Unido y la de Manaos que, como sabemos, producen mayor capacidad de infectar y más casos que requieren internación”.

Con respecto a la campaña de vacunación en la Provincia, comentó: “Sabemos que es la única salida a esto, tanto Nación como Provincia no se han manejado de la mejor manera. Por un lado, porque se vacunaron primero los grupos de riesgo más vulnerables y después tuvimos en el medio la vacunación VIP que fue algo que afectó a todos. Y después, lo innecesario de crear las postas de vacunación provincial en el municipio donde nosotros tenemos que pagar los sistemas para poder vacunar sin ninguna facultad”.

“Ahí los municipios quedamos de lado, no nos dieron participación en lo que es la vacunación. Son decisiones que toma el Gobierno provincial y nosotros tenemos que aceptarlas”, agregó Aiola.

En relación al proyecto que presentó Axel Kicillof para que la Provincia compre vacunas, el mandatario comunal dijo “Todo lo que sea destinado a traer más vacunas a nuestra Provincia yo lo veo con buenos ojos, la única manera que tenemos de salir de esta situación es a través de la vacunación”.

“Cada ciudad o cada distrito tiene que tener cierto grado de autonomía para poder resolver las situaciones que se le presentan. No hay que politizar de ninguna manera el tema de la presencialidad porque todos sabemos que no es en los establecimientos escolares donde niños, docentes y no docentes se infectan. Pero a nosotros nos pasa en nuestra ciudad, que es de alta circulación viral, que tenemos que suspender la presencialidad porque la escuela no está en una isla, sino dentro de la comunidad y finalmente se termina infectando de afuera hacia adentro, por eso tomamos esa resolución”, manifestó Aiola.

Finalmente, apuntó: “Obviamente que también hay un Gobierno nacional que hay que respetar, pero me parece que no podemos judicializar tampoco cada gestión o cada cosa que hacemos porque eso va a terminar complicando mucho el día a día en la gestión. Entre todos, manteniendo la autonomía, se pueden lograr buenas cosas”.

