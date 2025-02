Alcira de la Peña: «Los relevamientos cambian y los estudios de campo también»

Dialogamos con la presidenta del Consejo Escolar, Liliana Andriola, sobre las obras de infraestructura y mejoras para el ciclo lectivo 2025, contó en que situación se encuentran los establecimientos para el arranque de clases y si ya se contrató transporte para aquellos que lo necesitan, «se están haciendo las listas de los nuevos transportados, estamos dialogando con los transportistas por el recorrido, estamos trabajando».

Entre otros temas también se mencionó que ya se licitaron los desayunos y almuerzo, cómo los módulos, que son más de 7486, los primeros días de marzo se entregaran los correspondientes a febrero, cada módulo equivale a $15.065

Andriola también le responde a al oposición que pregunta porqué no se hizo la apertura del Jardín Alcira de la Peña, «No hay grandes ingresos a salas de Jardín, están muy cerca la escuela 27 con jornada completa y con comedor, además del jardín 905 con comedor y doble turno con una sala de dos años por la mañana, no podes abrir una escuela que implique cerrar una cesión en otra institución escolar. La escuela de artística está dentro de la 12 y ahora tendrá su propia identidad su impronta y con el maternal tenemos mucha demanda en un barrio tan necesario cómo es el Alcira de la Peña, y planificar una escuela sin comedor en dicho barrio no tiene mucho sentido, creo que los relevamientos cambian y los estudios de campo también. La apertura será este año, está el mobiliario, si es para este año»