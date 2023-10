El concejal de «Juntos» y referente del PRO Agustín Zarkovich que va por su reelección en la lista que lleva cómo candidato a intendente al contador Alejo Pérez y a Patricia Bullrich candidata a presidente en diálogo con Líder y en el tramo final de la campaña dijo qué, «estoy convencido que el 22 vamos a tener buenas noticias, la gente va analizar el voto, hay un ministro que es candidato con el 140% de inflación, con un dólar a 1000 pesos y se está proponiendo cómo presidente para arreglarle los problemas a los argentinos. Por eso no tengo dudas que a pesar de las operaciones políticas no tenemos dudas que Patricia Bullrich va a ingresar al ballotage con Javier Milei. En Chacabuco la gente no tiene que retroceder, Alejo es la opción del cambio real»