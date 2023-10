El concejal de «Juntos» y referente del PRO Agustín Zarkovich que va por su reelección en la lista que lleva cómo candidato a intendente al contador Alejo Pérez y a Patricia Bullrich candidata a presidente en diálogo con Líder y en el tramo final de la campaña dijo qué, «al que no fue a votar o al indeciso a 20 días de la elección le digo que a nivel local hoy la opción segura, con equipo y experiencia para gobernar Chacabuco es Alejo Pérez, si no lo votamos a Alejo Chacabuco va a volver al pasado con Darío Golía, con Sergio Massa, con Insaurralde, con Cristina Fernández, por eso necesitamos en Chacabuco el acompañamiento para Alejo, hoy es la opción única y real para que no vuelva el Kirchnerismo a Chacabuco. Claramente por la experiencia y por los equipos la opción es Patricia Bullrich en Nación y Alejo en Chacabuco»