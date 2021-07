Alejo Pérez: ¨Es la gente que pone las cosas en su lugar¨

El Secretario de Gobierno, Alejo Pérez argumentó el motivo por el cual el municipio debe alquilar alguna maquinaria, tema cuestionado días atrás por Javier Estévez, «es para reforzar muchos de los servicios que debemos brindar desde el municipio. Estamos en un proceso de reparación del parque vial, el parque automotor en condiciones, evaluando también la compra de alguna maquinaria, pero esto hoy es muy costoso. Tenemos la obligación de prestar los servicios por eso ponemos recursos para el alquiler de las maquinarias y así cumplir con los vecinos».

El secretario de gobierno también opinó sobre los idas y vueltas que se dieron con el ex intendente Darío Golía, «lo veo lamentable, creo que es parte de una política que yo no comparto para nada, entiendo yo que la mayoría de la gente no comparte, quedan muy evidentes algunas maniobras; y me parece que en la política no todo vale, hay límites. Algunas personas pueden sobrepasarse en algunas cuestiones de lugares que los lleva a cometer errores de esta magnitud. La gente está mirando ese tipo de actitudes y es la gente que pone las cosas en su lugar».

El funcionario también hizo un apartado sobre el proyecto del debate de educación con audiencia pública, proyecto que pasó a comisión.

Alejo Pérez analizó el cierre de listas hacia las legislativas de noviembre, «hasta el día de hoy enfocados en la gestión pero en los próximos días seguramente nos sentaremos a hablar del tema. Nosotros queremos ganar las elecciones porque queremos seguir estando en el lugar que nos confió el vecino, son elecciones legislativas. No hay nada definido, queremos un radicalismo protagonista no solo en lo local sino provincial y nacional, pero no hay apuro, hay otras cuestiones a resolver que son más importantes para la comunidad.»