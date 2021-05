Alejo Pérez: ¨Vi muchos dirigentes no hacerse cargo de la situación¨

El Secretario de Gobierno, Alejo Pérez habló del cumplimiento del nuevo DNU y manifestó, “Es momento que los dirigentes, los funcionarios, los políticos demos la discusión de cara a los vecinos. Vi muchos funcionarios poniendo como debe ser la cara con los vecinos y vi muchos dirigentes no hacerse cargo de la situación, sobre todos aquellos que tienen acceso a la provincia y Nación”.

El funcionario además dijo, “Llamo a escuchar a los vecinos, a buscar una solución o alternativa para mitigar éstas restricciones. La situación sanitaria es complicada y hay que tomar medidas, pero no hay que tomarlas sin escuchar al vecino. No es posible conformar a todos pero debemos estar aquellos que tenemos un grado de poder de decisión, debemos escuchar y ver si encontramos alguna alternativa, aún en los casos dónde un decreto nacional nos deja con poco margen de maniobra.”

El contador marcó que, “estamos en una situación sanitaria muy compleja pero no hablamos de una situación económica muy complicada, estamos con niveles de inflación altísimos, estamos con niveles de pobreza altísimos, por eso digo que, si no es con vacunas y entre todos, no hay manera de salir”.

Entrevista:

There is no ads to display, Please add some