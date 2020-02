Alejo Peréz desmiente candidatura: “Son puras y exclusivas especulaciones”

En la mañana del día miércoles el secretario de Gobierno Alejo Peréz dialogó con FM Líder y en la entrevista radial hace un balance de su incorporación en el ejecutivo municipal.

“Estoy empezando a tomar dimensión de lo que es el municipio, me sorprendió todas las cosas que hay para realizar, pero estamos con toda la energía y creo hasta el momento cubriendo mis expectativas”, manifestaba el funcionario en el comienzo de la nota por Líder.

Al ser consultado si hubo un cambio en su actitud a la hora de aceptar el cargo y comenzar con la tarea ejecutiva y la exposición que el cargo amerita, el funcionario dijo que, “En lo personal si me preguntas si me alimenta el ego te puedo decir que no me mueve la aguja, si puedo decir que lo que me representa es una gran responsabilidad por el hecho de la institucionalidad del cargo en si, soy consciente que es un cargo muy importante, se que lo importante son los cargos y no las personas, soy consciente que debo cumplir con la expectativas del cargo y los respetos que el mismo merece, reitero que en lo personal no es que me alimente el ego para decirlo de alguna manera”

Al ser consultado Peréz de los rumores de su acercamiento a la política tenia que ver con intención de ser candidato a intendente en el 2023, el secretario de Gobierno dijo, “Son puras y exclusivas especulaciones, no se de quien. Hoy ni cerca estoy, no estoy pensando en eso. Yo fui convocado por el intendente a ocupar esta función y en lo único que estoy pensando es en hacer bien mi papel en este cargo, inclusive si me preguntas si quisiera ser intendente te digo que es algo que ni si quiera he pensado, lejos está en mí la visión de serlo”