Dialogamos con el vicepresidente del Consejo Escolar Mariano Alaman sobre la actualidad del Consejo Escolar y de su candidatura a concejal en la lista de «Juntos».

En la entrevista radial el joven dirigente dijo que, «es fundamental la participación, que es algo que hoy está en duda. Los políticos han cometido muchos errores y la política está en deuda con la sociedad, la concejalía es un lugar que quiero ocupar para aportar lo mejor de mí y trasladarlo a la sociedad y es lo fundamental que necesitamos hoy, el compromiso pasa hasta participación en instituciones, empieza también por ahí, hoy el descreimiento de la política también afecta a esa participación en instituciones»

Alaman además dijo que, «Hoy nosotros tenemos un candidato de Unidad que es Alejo Pérez dentro del radicalismo, yo pertenezco a un espacio liderado por Lisandro que propuso mi nombre, aceptado por Alejo y para mi es un orgullo de lograr ese consenso, de la humildad de Alejo de aceptar que integre la lista, la unidad que logró el radicalismo en el 2015 y hoy se mantiene y que la continuidad de Juntos en la intendencia de Chacabuco continúe el 10 de diciembre, esa es la línea que tenemos que seguir»

El ex Director de la Juventud también manifestó, «La mejor propuesta que tenemos hoy para ofrecerle a la comunidad es Alejo Pérez, es la posibilidad de no retroceder, no vamos en contra de, tenemos lo mejor para ofrecer porqué estoy convencido que Alejo será el intendente el 10 de diciembre, tenemos la mejor lista para llevar adelante las mejores propuestas hacia la gente»