«Alejo Pérez que salga a controlar los precios»

Camino a la legislativa de noviembre dialogamos con Silvio Nuñez candidato a concejal por el Frente de Todos dijo por Líder que, «Alejo Pérez debería empezar a trabajar más cerca de los vecinos, más cerca de los barrios. Están manejando la municipalidad como si fuera una empresa, una campaña no se gana regalando y regalando, una campaña se gana estando cerca del vecino, caminando las calles, poder entrar a los barrios, y no se los está viendo, y Aiola tiene que ser intendente, no alinearse a una campaña, que gobierne para todos, que deje de discriminar»

El joven referente del peronismo le habló al electorado hacia la elección de noviembre, “Yo le digo a la gente que somos una lista de unidad, de renovación, con muchísimas ganas de trabajar para el futuro de Chacabuco y tenemos una posibilidad histórica en ser mayoría en el Concejo Deliberante, para que haya más democracia en el Concejo Deliberante y para poner un freno a estos seis años de gestión de Víctor Aiola tan básicos, y proyectar una ciudad a la que se le solucionen los problemas a los vecinos y no como hoy que no son escuchados”

El integrante del grupo Proyectar desafió al secretario de gobierno y candidato a concejal, “creo que el secretario Alejo Pérez debería empezar a trabajar más cerca de los vecinos y una manera sería ya que les preocupa el bolsillo de la gente que salga a controlar los precios, por ahí no salió del rol de empresario y nos gobierna del mismo modo”