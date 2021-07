Alejo Pérez: «Ser concejal no es algo que descarte»

El secretario de gobierno Alejo Pérez en diálogo con Líder habló del sistema de fases, de los controles que reclama la oposición para pasar a fase 3 y también habló de su posible candidatura a concejal para las próximas elecciones, sobre este ultimo tema dijo que, «Cuando me sumé al equipo del intendente fue tratar de sumar a lo colectivo. A mí me gusta mucho el trabajo que hago en la secretaría de gobierno, me gustaría hacer una gestión por fuera de la pandemia, comencé en febrero del 2020 y en marzo nos atravesó la pandemia y muchos de los objetivos que tenía como secretario de gobierno no los pude concretar»

El funcionario además dijo, «más allá de eso si se considera que puedo sumar a este proyecto colectivo en una lista a concejales estoy dispuesto a charlarlo y a resolverlo en conjunto, no es algo que descarte, todavía hay cosas en la secretaría que puedo aportar»