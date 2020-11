Alertan a fieles católicos que estarían siendo engañados

Chacabuco, 09 de noviembre de 2020

A la comunidad católica de Chacabuco:

Desde hace un tiempo fuimos advertidos por nuestro obispo de la presencia en nuestra ciudad de una persona llamada Fausto Felice oriundo de Italia y proveniente de Brasil. El mismo estaría visitando a familias con las que tiene una amistad y por eso mismo al principio no le dimos importancia. Pero en estos últimos días hemos escuchado que hace un tiempo viene celebrando misas en casas de esas familias convocando a distintos vecinos, que recorre los hogares de nuestra ciudad llevando los sacramentos y que ha sido invitado a programas de radio de personas cristianas generando confusión en muchos hermanos y hermanas que buscan de corazón a Dios.

Ante esta situación inesperada necesitamos decirles que FAUSTO FELICE no es simplemente “un sacerdote que se lleva mal con su obispo” o incomprendido por la jerarquía eclesiástica, sino que NO ESTÁ EN COMUNIÓN CON LA IGLESIA CATÓLICA Y NO TIENE PERMISO PARA CELEBRAR LOS SACRAMENTOS NI EJERCER EL MINISTERIO SACERDOTAL ya que ha sido apartado de la misma, por decisión propia, formando parte de otros grupos religiosos no-católicos aunque usen ese nombre.

Esto quiere decir que LOS FIELES CATÓLICOS NO DEBERÍAN ASISTIR a este tipo de ceremonias que además están fuera del marco de la ley, ya q actualmente NO SE PUEDE CELEBRAR OFICIOS RELIGIOSOS EN HOGARES CON OTRAS PERSONAS QUE NO SEAN LAS QUE HABITAN LOS MISMOS y los sacerdotes de la ciudad hemos decidido hacerlo SOLO EN LUGARES DE CULTO PÚBLICO, parroquias y capillas, para cuidarnos mejor unos a otros. Con esta aclaración queremos evitar que otros abusen de la buena fe de los fieles católicos y sean engañados.

Con el deseo de que busquemos siempre a Cristo que es “Camino, Verdad y Vida” (Jn. 14,6), nos despedimos con nuestra bendición.

Pbro. Alberto Gagliano, párroco de Nuestra Señora de la Asunción

Pbro. Lucas Jerez, párroco de San Isidro Labrador

Pbro. Jorge Novak, párroco de Santos Arcángeles

Pbro. Pablo Castelnovo, sacerdote colaborador de San Isidro Labrador

