Alternativa Republicana Federal se prepara para participar en las elecciones

Juliana Illario, Laura Belingueres y Juan Flores son algunos de los referentes locales de Alternativa Republicana Federal que tiene cómo líder político a Miguel Ángel Pichetto.

En una entrevista por Líder comentaron que ya tienen un local partidario, el cual pronto estarán inaugurando en la calle San Lorenzo, además participarán cómo Unidad Vecinal en las próximas elecciones a nivel local.

Juliana Illario comentó que es su primera participación política y se sumó al grupo luego de las movilizaciones en favor de la vida y en rechazo del aborto.

Laura Belingueres también dijo que el grupo está integrado por gente que nunca participó en política, ¨somo un grupo muy heterogéneo, con muchas ideas políticas, y lo que usamos es el sentido común y los valores¨.

Al referirse a la situación actual por la pandemia y las medidas restrictivas, Belingueres dijo ¨el trabajo es un derecho constitucional, quien te lo puede prohibir¨.

El grupo tiene previsto participar en las próximas elecciones legislativas, ¨Acá somos independientes, somos un partido vecinal por ahora, la propuesta es nuestra y vamos solos¨.

Juan Flores dijo por Líder me sumé ¨por no estar de acuerdo con lo que estoy viviendo, fui militar, vengo con amor a la patria y a la bandera, donde me enseñaron a amar los valores¨; ¨y en los tiempos que transcurren hoy, se ve que esos valores se van degradando, y esto me llevó a sumarme¨.

There is no ads to display, Please add some