Ana Rodrigo: “me parece que es excesivo el pago de la pauta publicitaria”

Ana Rodrigo concejal de Juntos por el Cambio en dialogo con FM Líder se diferenció de su compañero de bloque, Rodolfo Serritella quien había presentado en varias reuniones con dueños de medios un proyecto de ordenanza para regular la pauta publicitaria. La edil en la entrevista radial dijo, “me parece que no es necesario”.

La concejal Rodrigo no está de acuerdo con el proyecto que llevó adelante el edil Serritella por pedido de Víctor Aiola y expresó por Líder, “el intendente tiene todas las herramientas para hacerlo si quiere y para no hacerlo también”.

En la entrevista por Líder la concejal oficialista fue contundente en su posición y se diferenció del resto al decir, “Yo no estoy de acuerdo con hacer una ordenanza de Pauta Publicitaria, me parece que no es necesario. El intendente tiene todas las herramientas para hacerlo si quiere y para no hacerlo también. En particular me parece que es excesivo el pago de la pauta publicitaria, para mí se debería pagar sólo lo que se solícita por la ley orgánica, como son las publicaciones de edictos, licitaciones, concursos de precios y otras. No lo considero, y vuelvo a repetir que el intendente tiene las herramientas para poder manejarlo”.

La concejal radical hizo público por Líder la diferencia por lo menos con el vocero de la ordenanza Rodolfo Serritella, “Para mí no hace falta una ordenanza y es sentar un precedente para que haya que hacerlo, yo no estoy de acuerdo con ese proyecto. Si deciden seguir avanzando en el mismo no hay problema, hay cosas en que uno puede disentir y no enojarse con nadie, es blanquear su punto de vista y se verá si se presenta o no ya que está hoy en un impase”.