Andrea Castronuevo es el L-GANTE de la educación en Chacabuco

El intendente Victor Aiola se refirió a la situación que se vive en la ciudad, tras el suicidio de una adolescente y cómo se trabaja desde el área de Salud Mental con los establecimientos educativos.

Aiola expresó ¨el municipio con su equipo de Salud Mental trabaja muy, pero muy bien, de hecho hace poco hubo capacitación con el tema de suicidio; tenemos equipo de psiquiatría; equipo de psicólogos; guardias todos los días de psicología en nuestro hospital que puede concurrir cualquier vecino y va a ser atendido. Hay turnos y atención psicológica en todas las salitas periféricas, cosa que antes no existía¨.

¨Son temas complejos, difíciles, el suicidio es un tema muy difícil y cualquier persona que esté pasando un momento difícil de depresión tiene que buscar ayuda, tienen que buscar ayuda de profesionales del área de la salud, en su médico y para eso el estado está presente. Obviamente que hay decisiones que son personales y multifactorial la causa y que bueno, es difícil, muy difícil¨.

En la entrevista en Somos Noticias se refirió a las charlas que deberían darse en las escuelas y fue muy contundente al expresarse sobre el rol de la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo. El intendente dijo ¨a nosotros, como estado municipal nos gustaría poder ingresar a la escuela para hacer nuestras políticas públicas de salud mental. Evidentemente la jefa distrital no ha permitido eso, por una cuestión política, que la verdad deja mucho que desear, es muy limitada en su función. Yo digo que es el L-GANTE de la educación en Chacabuco. Por una cuestión política y de mezquindad no ha permitido que el estado municipal ingrese a los establecimientos escolares a hacer y aplicar las políticas públicas que nosotros tenemos, no solamente con el tema de Salud Mental, sino de violencia en el primer noviazgo, embarazo adolescente¨.

¨El nivel de jefatura distrital deja mucho que desear y refleja la pauperización de la educación a nivel provincial, fiel reflejo de eso es que al intendente, prácticamente no lo están invitando a los actos escolares. Es una falta de respeto a la comunidad¨.